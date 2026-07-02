“Hoy se firma el finiquito”: Saprissa limpia a una joya que le había robado a Alajuelense y podría terminar en Herediano

Un prometedor atacante de 16 años se marcha de Saprissa sin debutar en Primera División y los rumores lo vinculan con un inminente salto a Herediano.

Este jueves, el histórico delantero costarricense Jonathan McDonald soltó una inesperada noticia durante su participación en el programa Encuentro Deportivo. “Big Mac” reveló que Maikell McDonald, uno de sus hermanos menores, no seguirá formando parte de las fuerzas básicas del Deportivo Saprissa.

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El joven atacante, que ya cuenta con experiencia en las divisiones menores de la Selección de Costa Rica, comenzó su etapa de formación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense.

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Sin embargo, en 2022 el Monstruo había conseguido arrebatárselo a su archirrival para incorporarlo a sus filas. Ahora, esa etapa también habría llegado a su fin. “En Saprissa no va a seguir, precisamente hoy se firma el finiquito”, aseguró Jonathan, confirmando la rescisión del contrato.

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¿Quién es el juvenil que deja Saprissa?

Maikell McDonald nació el 9 de septiembre de 2009 en San José y actualmente tiene 16 años. Con una estatura de 1,83 metros, se desempeña naturalmente como delantero centro, siguiendo los pasos de su hermano mayor (tercer máximo goleador histórico de la Primera División).

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Su proyección dentro del club era tan interesante que, durante el 2025, cuando apenas tenía 15 años, Paulo Wanchope decidió incluirlo en la pretemporada del primer equipo. El objetivo del ex DT morado era observarlo de cerca, e incluso el joven no estuvo lejos de formar parte de sus planes para afrontar el Torneo Apertura de aquel año.

Maikell McDonald puede jugar de “9” y también como extremo (Facebook).

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Aunque goza del biotipo ideal de un centrodelantero clásico, en las inferiores del Saprissa también llegaron a utilizar a Maikell como extremo, buscando sacar provecho de su explosividad por las bandas.

Según lo que describió su otro hermano, Yherland, en unas declaraciones brindadas al diario La Nación en 2025, el juvenil posee la potencia física necesaria para competir al más alto nivel, aunque aún debe pulir detalles en el uno contra uno y en la comprensión táctica del juego.

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El hermano menor de Jonathan McDonald tiene el biotipo ideal para un centrodelantero (Facebook).

En las últimas horas se empezó a comentar que el futbolista tendría opciones de recalar en el Club Sport Herediano, pero todavía no hay nada oficial al respecto, por lo que habrá que esperar.

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¿Finiquito o renovación? La ambigua respuesta de Erick Lonnis

A pesar de la contundencia de “Big Mac”, su versión aún debe ser tomada con pinzas debido a un giro inesperado en la historia. En la conferencia de prensa donde se presentaron a los nuevos refuerzos del técnico Hernán Medford para el Torneo Apertura 2026, el gerente deportivo morado, Erick Lonnis, dejó una frase sumamente ambigua cuando fue consultado directamente por la situación del juvenil y la posibilidad de que termine en Herediano:

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“Con respecto a McDonald, hemos llegado a un acuerdo que esperamos firmar pronto con él. Ya tiene un tiempo en el club y vamos a esperar, hoy o mañana vamos a estar definiendo ese tema“ , declaró Lonnis ante los medios.

Esta respuesta descolocó a más de uno. Aunque por el tono y el aparente optimismo en sus palabras pareciera que Lonnis estaba hablando de una renovación o una mejora en el contrato de McDonald para retenerlo, las declaraciones de su propio hermano apuntan exactamente en la dirección contraria.

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De esta manera, no termina de quedar claro a qué se refirió realmente el directivo saprissista: ¿hablaba sobre un acuerdo definitivo para finiquitar el vínculo, como dice Jonathan, o el Monstruo logró convencerlo a última hora para que se quede en Tibás? Las próximas horas serán clave para definir el destino del joven artillero.