¿Por qué no juega Yann Sommer en Suiza vs. Argelia por los 16avos del Mundial 2026?

En la previa de Suiza vs. Argelia, revelamos el motivo por el que Yan Sommer no forma parte de La Nati.

Este jueves, Suiza hace su presentación en los 16avos del Mundial 2026 con el objetivo de meterse en los octavos de final. La Nati fue líder del Grupo B y se mantiene invicta. Enfrente estará Argelia, que clasificó a esta instancia como uno de los mejores terceros.

Publicidad

Para la sorpresa de los aficionados, Yann Sommer, histórico portero del seleccionado suizo y que actualmente se desempeña en el Inter de Milán, no está entre los convocados por el entrenador Murat Yakin.

El veterano de 37 años decidió ponerle fin a su trayectoria con Suiza en agosto de 2024. Su último encuentro fue en la Eurocopa de ese mismo año contra Inglaterra en la ronda de los cuartos de final. Tras quedar eliminado, marcó un cierre en el combinado suizo.

ver también Si Argelia le gana a Suiza: contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

El elegido por Murat Yakin para esta Copa del Mundo fue Gregor Kobel, portero del Borussia Dortmund en la Bundesliga. El de 28 años ya lleva 24 partidos con la Nati y está llamado a ser el guardameta por los próximos dos Mundiales.

En lo que va de esta edición, Kobel recibió goles en los tres partidos que disputó con Suiza. Fue uno en cada juego de la fase de grupos. Hoy, buscará conseguir su primera valla invicta en una Copa del Mundo, ya que en Qatar 2022 sufrió dos en contra en el único juego que sumó.

Publicidad

Los 11 de Suiza para enfrentar a Argelia en los 16avos de final

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.