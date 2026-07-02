Si Argelia le gana a Suiza: contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

Suiza se mide ante Argelia por un lugar en los octavos de final en el BC Place de Vancouver.

Argelia enfrenta a Suiza por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un cruce decisivo para seguir con vida en la Copa del Mundo, en el BC Place de Vancouver.

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La selección argelina llega con la ilusión de meterse entre los 16 mejores del torneo, pero ya sabe que, si logra superar a Suiza, tendrá por delante otro partido de máxima exigencia en octavos de final.

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Contra quién juega Argelia si le gana a Suiza

Si Argelia elimina a Suiza en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, avanzará a octavos de final y enfrentará al ganador del partido entre Colombia y Ghana, que se miden el viernes 3 de julio.

Si Colombia avanza, Argelia se cruzará con una selección que terminó primera en su grupo y que llega con una estructura competitiva muy sólida. Si el clasificado es Ghana, habrá duelo africano en octavos, con un condimento especial para el continente.

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Cuándo jugaría Argelia los octavos de final del Mundial 2026

El partido de octavos de final para el ganador de Suiza vs. Argelia está programado para el martes 7 de julio de 2026.

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El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 3:00 p.m. de Panamá.

Ese duelo definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Dónde jugaría Argelia si avanza a octavos de final

En caso de superar a Suiza, Argelia jugará los octavos de final en el Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, Estados Unidos.

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La sede recibirá al ganador de Suiza vs. Argelia contra el vencedor de Colombia vs. Ghana, en una llave que puede ofrecer un cruce muy abierto y con varias lecturas posibles.

Suiza vs. Argelia: un cruce clave antes de pensar en octavos

Antes de proyectar lo que viene, Argelia deberá resolver un partido complicado ante Suiza. El seleccionado europeo cuenta con experiencia, orden táctico y jugadores acostumbrados a competir en torneos internacionales.

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Argelia, por su parte, llega con una oportunidad enorme. Después de avanzar desde la fase de grupos, el equipo sabe que un triunfo lo metería entre los 16 mejores del Mundial 2026 y lo dejaría a un paso de un cruce histórico.

Datos clave

Argelia enfrenta a Suiza este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Si gana, jugará los octavos de final contra el vencedor de Colombia vs. Ghana.

El partido de octavos está programado para el martes 7 de julio de 2026.

Se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El horario será a las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá.