Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal: su hermana anuncia “el último baile” en pleno Mundial 2026

Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, anticipó que el Mundial 2026 será el “último baile” del capitán con la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo está disputando este jueves los 16avos de final del Mundial 2026 con Portugal ante Croacia, en un partido que puede marcar mucho más que el pase a la siguiente ronda.

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El capitán portugués fue incluido como titular por Roberto Martínez para el duelo de eliminación directa en Toronto, pero la previa quedó atravesada por una noticia que sacudió al mundo del fútbol.

Cristiano Ronaldo es titular vs. Croacia (Getty).

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“Es el último baile”

El anuncio llegó por boca de Kátia Aveiro, hermana de CR7, quien habló en la previa del partido y dejó entrever que este Mundial será la despedida definitiva del delantero con la Selección de Portugal.

“Según la información que tengo, pueden decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida“, sentenció Aveiro. Después aclaró que hablaba de la Selección de Portugal y no del retiro total del fútbol: “Me refiero a la selección nacional. Lo digo de fuente fiable, es el ‘último baile’, el Mundial”.

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La hermana dl astro portugués adelantó su retiro de la selección (Instagram).

“Lo más importante es disfrutar de estos veinte y tantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo. Tengo confianza y sonreiremos al final. Ronaldo tiene confianza, está menos nervioso que nosotros”, dijo también la hermana de CR7.

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Mientras tanto, Cristiano sigue en cancha ante Croacia por los 16avos de final. Si Portugal queda eliminado, el partido podría transformarse en su despedida absoluta de la camiseta portuguesa; si avanza, el “último baile” continuará en octavos, donde el ganador de esta llave enfrentará a España.

La llave de octavos de final en el Mundial 2026