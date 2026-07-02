Luego de sumar minutos con la Selección de Panamá en el Mundial 2026, el atacante de Saprissa despertó el interés de clubes internacionales y su salida de Tibás parece encaminarse.

La gran vitrina de la Copa del Mundo comienza a dar sus frutos. Tomás Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa que viene de participar del Mundial 2026 con la Selección de Panamá, ya tiene ofertas concretas sobre la mesa para continuar su carrera lejos del fútbol centroamericano.

Publicidad

El atacante de 27 años logró sumar un total de 46 minutos en la cita máxima de Norteamérica. Su participación más destacada se dio ante Inglaterra, cuando arrancó como titular por decisión del técnico Thomas Christiansen y se mantuvo en el campo hasta que finalizó el primer tiempo.

ver también La limpieza de Saprissa se cobra una nueva víctima pero Hernán Medford aún no decidió entre dos figuras: “Solo uno seguirá”

Ahora, con la participación mundialista de la Marea Roja ya en el pasado, la directiva del Monstruo estaría analizando seriamente dos propuestas por los servicios de su delantero.

Ofertas desde Asia y Sudamérica por el panameño

La noticia del interés por Tomás Rodríguez fue revelada por el periodista Abraham Arrocha a través de sus redes sociales, donde detalló los posibles destinos del artillero canalero.

“Me llega la información de que a la mesa de Saprissa habría llegado una oferta por el panameño Tomás Rodríguez por parte de un equipo grande de Colombia“, comenzó revelando el comunicador panameño. “Además dicen que también habría llegado una oferta de un equipo de Asia por más dinero“, amplió.

Publicidad

Tweet placeholder

Si bien todavía no han trascendido los nombres de los equipos a los que se refiere Arrocha, está claro que se trataría de una oportunidad de oro para que el delantero cumpla su deseo de seguir escalando en el fútbol internacional. Concretar un traspaso al fútbol de Colombia significaría llegar a una de las ligas más competitivas de la Conmebol.

Publicidad

Cabe recordar que esta no sería la primera vez que un peso pesado sudamericano se fija en él: antes de llegar a San Juan de Tibás, Tomás estuvo a un paso de firmar con el Olimpia de Paraguay, el gigante guaraní que presume ser tricampeón de la Copa Libertadores.

La situación contractual de Tomás

El atacante canalero tiene contrato vigente con Saprissa hasta fin de año, pero el club morado no es el único dueño de su pase: una parte de su ficha todavía le pertenece al Sporting San Miguelito de Panamá, institución que recibiría un importante porcentaje económico ante una eventual venta.

Publicidad

ver también Kenay Myrie saca a la luz el padecimiento que vivió en Saprissa antes de irse a Europa: “Me enojaba mucho”

Afortunadamente para el jugador, las dirigencias de ambos clubes mantienen una postura flexible y no tienen intenciones de interponerse o bloquear la negociación si el delantero tiene la oportunidad real de dar el salto deportivo y económico que tanto ha estado buscando.