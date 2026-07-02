Cerrada en un 95%: Centroamérica recibe la noticia más esperada sobre la Copa América 2028

A falta del anuncio oficial, la Copa América 2028 ya tiene sede para disputarse. Centroamérica celebra la noticia.

La Conmebol tiene prácticamente todo listo para el próximo gran torneo continental. La Copa América de 2028 se mudará nuevamente a suelo estadounidense, repitiendo la exitosa fórmula de la edición de 2024 que coronó a Argentina.

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Aunque en las oficinas de Sudamérica se evaluaron opciones como Ecuador, o una candidatura conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay para calentar los motores del Centenario del Mundial 2030, la balanza se inclinó por el norte. Las razones son sencillas: estadios de primer nivel, infraestructura hotelera impecable y predios de alto rendimiento que ya están listos.

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Centroamérica luchará sus boletos en la Liga de Naciones

Gracias a que las relaciones entre Conmebol y Concacaf están en su mejor momento, la coordinación del torneo no será un problema. La gran noticia para nuestra región es que la Concacaf está totalmente abierta a integrar la competencia con seis representantes, los cuales ganarán su boleto directamente a través de la Liga de las Naciones. Esto abre una oportunidad histórica para que las selecciones centroamericanas peleen por un lugar en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Con este formato, el torneo contará con 16 equipos en total (los 10 de Conmebol más los 6 invitados de Concacaf), divididos en cuatro grupos de cuatro integrantes, donde los dos mejores de cada zona avanzarán a los Cuartos de Final.

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Fechas y sedes

El torneo está planeado para jugarse a mediados de 2028 (probablemente entre el 15 de junio y el 9 de julio), coincidiendo en el calendario con la Eurocopa de Reino Unido e Irlanda.

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A diferencia de otros torneos, esta vez la Copa América se concentrará con fuerza en la Conferencia Este de los Estados Unidos, ya que la costa oeste (especialmente Los Ángeles) estará completamente enfocada en la organización de los Juegos Olímpicos de ese mismo año.

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Hasta el momento, estas son las 10 ciudades candidatas que se manejan para albergar los partidos:

Atlanta

Charlotte

Houston

Arlington

Miami

Orlando

Kansas City

Austin

Washington

Nueva Jersey

En resumen

La Copa América 2028 se jugará nuevamente en Estados Unidos (probablemente del 15 de junio al 9 de julio), elegida por su gran infraestructura de estadios y predios de alto rendimiento.

(probablemente del 15 de junio al 9 de julio), elegida por su gran infraestructura de estadios y predios de alto rendimiento. El torneo mantendrá el formato de 16 equipos, abriendo seis cupos para Concacaf mediante la Liga de las Naciones, lo que enciende el sueño de las selecciones centroamericanas de clasificar.

mediante la Liga de las Naciones, lo que enciende el sueño de las selecciones centroamericanas de clasificar. Debido a que Los Ángeles estará concentrada en los Juegos Olímpicos de 2028, los partidos se mudarán hacia la Conferencia Este y Sur, manejando una lista de 10 ciudades candidatas como Miami, Orlando y Nueva Jersey.