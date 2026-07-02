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España vs. Austria EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por los 16avos del Mundial 2026

Siga el minuto a miuto del partido entre España y Austria, que buscarán amarrar en Los Ángeles el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga EN VIVO y ONLINE a España vs. Austria.
© GettySiga EN VIVO y ONLINE a España vs. Austria.

Este jueves, la acción en el Mundial 2026 arranca con el partido entre España y Austria correspondiente a los dieciseisavos de final. La Roja parte en los papeles como la favorita por la jerarquía de su plantel, historia y presente: tras empatar 0-0 ante Cabo Verde, le ganó 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay para quedarse con la cima del Grupo H.

Los dirigidos por Ralf Rangnick, en cambio, tuvieron un camino más sufrido hacia la ronda eliminatoria. Derrotaron 3-1 a Jordania en el debut, pero luego perdieron 0-2 contra Argentina y rescataron un agónico empate 3-3 frente a Argelia, clasificando como escoltas de la Albiceleste en la zona J.

España vs. Austria: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

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España contará con todas sus grandes estrellas, salvo por dos de sus extremos: lesionados Nico Williams y Yéremy Pino. Mientras que en Austria es baja el lateral izquierdo Phillipp Mwene.

¿Dónde ver en Centroamérica a España vs. Austria por el Mundial 2026?

  • Costa Rica: FOX+ y TDMAX.
  • Panamá: FOX, RPC, TVMAX y Tigo Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: Tigo Sports.
  • Nicaragua: FOX y Tigo Sports.
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Así es el SoFi Stadium de Los Ángeles

El SoFi Stadium de Los Ángeles tiene capacidad para 70 mil espectadores y un terreno de juego de césped natural y fue inaugurado en 2020, una vez finalizada la construcción que costó 4.900 millones de dólares.

SoFi Stadium de Los Ángeles.

SoFi Stadium de Los Ángeles.

Así llega Austria

La Selección de Austria fue segunda en el Grupo J con 4 puntos, superando a Argelia, que clasificó tercera, por diferencia de gol. En el estreno derrotó 3-1 a Jordania, luego cayó 2-0 ante Argentina y cerró la fase de grupos con un agónico empate 3-3 ante el seleccionado argelino.

Así llega España

La Selección de España finalizó en la primera posición del Grupo H con 7 puntos. Tras un debut muy por debajo de las expectativas, en el que igualó sin goles ante Cabo Verde, se recuperó con goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y triunfo 1-0 ante Uruguay.

Los árbitros del partido

El sueco Glenn Nyberg será el árbitro principal del partido entre España y Austria, asistido por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist como jueces de línea. Dahane Beida, de Mauritania, oficiará como cuarto árbitro. Tomasz Kwiatkowski, de Polonia, será el principal responsable del VAR, con el suizo Fedayi San como AVAR.

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