España vs. Austria EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por los 16avos del Mundial 2026

Siga el minuto a miuto del partido entre España y Austria, que buscarán amarrar en Los Ángeles el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Este jueves, la acción en el Mundial 2026 arranca con el partido entre España y Austria correspondiente a los dieciseisavos de final. La Roja parte en los papeles como la favorita por la jerarquía de su plantel, historia y presente: tras empatar 0-0 ante Cabo Verde, le ganó 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay para quedarse con la cima del Grupo H.

Los dirigidos por Ralf Rangnick, en cambio, tuvieron un camino más sufrido hacia la ronda eliminatoria. Derrotaron 3-1 a Jordania en el debut, pero luego perdieron 0-2 contra Argentina y rescataron un agónico empate 3-3 frente a Argelia, clasificando como escoltas de la Albiceleste en la zona J.

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España contará con todas sus grandes estrellas, salvo por dos de sus extremos: lesionados Nico Williams y Yéremy Pino. Mientras que en Austria es baja el lateral izquierdo Phillipp Mwene.

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