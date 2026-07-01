El técnico francés Sébastien Desabre, de 49 años, fue el encargado de devolver a Congo a una Copa del Mundo después de más de medio siglo.

Sébastien Desabre no llegó al Mundial 2026 como una figura mediática, pero sí como uno de los entrenadores con una historia más fuerte del torneo. El técnico francés, de 49 años, fue el encargado de devolver a Congo a una Copa del Mundo después de más de medio siglo y ahora tendrá una prueba enorme: enfrentar a Inglaterra por los dieciseisavos de final.

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El partido se juegan este miércoles 1° de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde los Leopardos buscan otro paso histórico. Para Desabre, el cruce ante los ingleses no solo representa una instancia de eliminación directa. También será una forma de medir hasta dónde puede llegar el proyecto que empezó a construir en 2022.

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El DT que devolvió a Congo al Mundial después de 52 años

El gran logro de Sébastien Desabre ya está escrito en la historia del fútbol congoleño. Bajo su conducción, Congo terminó con una espera de más de medio siglo y volvió a disputar una Copa del Mundo.

El hito principal de su ciclo fue poner fin a una ausencia de 52 años en el Mundial. El camino tuvo un momento decisivo en la victoria por 1-0 ante Jamaica en el repechaje intercontinental, resultado que abrió la puerta para el regreso de los Leopardos a la máxima cita.

Ese boleto no fue un premio aislado. En el Mundial 2026, Congo demostró que podía competir. Empató 1-1 ante Portugal, cayó apenas 1-0 contra Colombia y cerró la fase de grupos con un triunfo 3-1 sobre Uzbekistán, resultados que le permitieron meterse en la ronda eliminatoria.

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Congo, con Sébastien Desabre, le empató a Portugal en la primera fase. (Getty Images)

Un entrenador que llegó para ordenar a los Leopardos

Desabre asumió en 2022 con una tarea clara: darle estructura a una selección que necesitaba competir con una idea más reconocible. Congo contaba con talento, potencia física y futbolistas de recorrido internacional, pero requería un marco colectivo más sólido.

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The Guardian resumió parte de su método con una frase que define su ciclo: “La disciplina debe comenzar en la cancha”. En el caso de Desabre, esa disciplina no aparece como un concepto vacío, sino como el punto de partida de la reconstrucción.

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El impacto también se percibió dentro del plantel. Cédric Bakambu, uno de los referentes del equipo, explicó que el entrenador le dio a Congo “un marco de trabajo”. Esa idea ayuda a entender el cambio: Desabre no se limitó a reunir buenos nombres, sino que construyó un equipo con roles, automatismos y una identidad más clara.

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El recorrido africano que explica su llegada a Congo

Antes de tomar la selección congoleña, Desabre ya tenía un largo recorrido en el fútbol africano. Pasó por diferentes clubes y selecciones del continente, con experiencias en Uganda, Egipto, Marruecos, Túnez, Angola, Costa de Marfil y Camerún.

Esa trayectoria ayuda a explicar por qué su perfil encajó en Congo. Desabre conocía el contexto, las exigencias, las dificultades logísticas y la necesidad de adaptarse a realidades cambiantes. No llegó como un técnico improvisado, sino como un entrenador acostumbrado a construir en escenarios complejos.

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Ese kilometraje se nota en su selección. Congo no juega como un equipo ingenuo ni desordenado. Sabe sufrir, se acomoda al rival y entiende que en un Mundial no siempre se puede imponer desde la posesión. A veces, la clave está en resistir bien y golpear en el momento justo.

Una selección sólida, flexible y difícil de quebrar

El sello de Desabre se ve especialmente en la solidez defensiva. Pero esa solidez no significa rigidez. Los Leopardos pueden defender con línea de cinco, cerrar carriles interiores y salir rápido con sus carrileros. El equipo se siente cómodo utilizando una línea de tres centrales, con jugadores como Arthur Masuaku y Aaron Wan-Bissaka para darle amplitud y recorrido a los costados.

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La fase de grupos del Mundial mostró esa capacidad de adaptación. Ante Portugal, Congo tuvo apenas 25% de posesión, remató 8 veces y sostuvo el empate 1-1. Contra Colombia, registró 34% de posesión y perdió solo 1-0. Frente a Uzbekistán, en cambio, varió el registro: alcanzó 58% de posesión, generó 19 remates y ganó 3-1.

Esa variedad resume bien al equipo de Desabre. Congo no depende de un único libreto. Puede resistir, puede correr, puede esperar y también puede asumir más protagonismo cuando el partido lo permite.

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Sébastien Desabre lidera a Congo. (Getty Images)

Datos clave de Sébastien Desabre

Sébastien Desabre es francés y dirige a Congo desde 2022.

y dirige a Congo desde 2022. Condujo a la selección al Mundial 2026, poniendo fin a una ausencia de 52 años.

Su equipo clasificó tras superar a Jamaica en el repechaje intercontinental.

intercontinental. Congo avanzó de fase después de empatar con Portugal, perder por la mínima ante Colombia y vencer a Uzbekistán .

. Su ciclo se caracteriza por el orden defensivo, la disciplina táctica y la capacidad de adaptación.

Ahora enfrentará a Inglaterra por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.