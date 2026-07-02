Suiza vs. Argelia EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido de 16avos de final del Mundial 2026

Suiza y Argelia se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el BC Place de Vancouver, Canadá. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá un condimento especial: Vladimir Petkovic, actual entrenador de Argelia, enfrentará a la selección suiza, a la que dirigió durante varios años.
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El equipo de Murat Yakin llega con una racha más estable y con buenos resultados recientes, mientras que Argelia aterriza después de un vibrante 3-3 ante Austria, un partido que dejó señales positivas en ataque, pero también algunas dudas defensivas.
A qué hora juegan Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 9:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 10:00 p. m.: Panamá.
El partido comenzará a las 8:00 p. m. en Vancouver, 11:00 p. m. ET y 8:00 p. m. PT en Estados Unidos.
Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Argelia en Centroamérica
- Costa Rica: FOX+.
- Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5.
- Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: Canal 4, FOX, TCS GO y Tigo Sports.
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
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Alineación de Suiza: Gregor Kobel, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin
Alineación Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Fares Chaibi y Riyad Mahrez. DT: Vladimir Petkovic