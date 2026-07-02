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Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido de 16avos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Suiza vs. Argelia por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

38' DURMIÓ ARGELIA EN ESTA

Salió rápido Suiza que casi le clave el segundo, pero se pudo recuperar el equipo argelino.

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33' RECUPERÓ LA PELOTA SUIZA

Suiza recupera el baló y controla las acciones ahora. El equipo europeo ya encontró la posesión.

VUELVE EL FÚTBOL

Comienza nuevamente el fútbol para esta segunda mitad del primer tiempo.

VUELVE EL FÚTBOL

Comienza nuevamente el fútbol para esta segunda mitad del primer tiempo.

24' A TOMAR AGUA

Momento de la pausa de hidratación para ambos equipos.

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21' SIGUE SIENDO ARGELIA EL DUEÑO DE LA PELOTA

Aunque Suiza es más peligroso, Argelia es el que tiene la pelota y controla el juego, aunque sigue abajo en el marcador.

15' SE LO PERDIÓ SUIZA

De nuevo Manzambi por la banda, pero no pudo rematar bien Ndoye y sigue 1 a 0.

13' Manzambi está en un gran momento

La gran figura de Suiza en este partido está demostrando por qué lo quieren grandes de Europa como Manchester United o PSG.

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GOOOOOOOOOOOOL DE SUIZA

Embolo pone la primera tras una gran jugada Manzambi. Era mejor Argelia, pero lo gana Suiza.

5' CERCA AOUAR

El delantero argelino no alcanza a rematar un pase en el área y se salva Suiza.

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3' MUY PERSIONA XHAKA

El volante referencia de Suiza no comienza cómodo este partido. Pierde varios balones por la gran presión.

2' ARGELIA COMIENZA BIEN CON LA PELOTA

Argelia retiene el balón y de momento se muestra como un rival que le va a pelear la posesión a Suiza.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

Mueve Argelia y comienza el partido.

EL ÚLTIMO MUNDIAL DE MAHREZ

Tras este Mundial, Mahrez se va de Argelia.

Salen los equipos a la cancha

Aplausos en el estadio y ambos equipos salen a la cancha.

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Lo más lejos que llegó Argelia en el Mundial 2026

Lo más lejos que llegó Argelia en el Mundial fue en 2014 cuando alcanzó los 8vos de final.

Lo más lejos que llegó Suiza en el Mundial

La Selección de Suiza llegó en 3 ocasiones a cuartos de final, lo más lejos que llegó en su historia. Esas ocasiones fueron en 1934, 1938 y 1954

CALIENTAN LOS EQUIPOS

Ambos equipos ya están calentando en la cancha del estadio de Vancouver.

EL HISTÓRICO PARTIDO DE ARGELIA

Argelia estuvo muy cerca de quedarse fuera y en la última fecha entró con un empate 3 a 3 contra Austria en los últimos minutos.

La mala suerte de los mejores terceros

Argelia es el séptimo mejor tercero  en salir a jugar en estos 16avos. Previamente 5 fueron eliminados y solo 1 clasificó, Paraguay.

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SUIZA EL GRAN FAVORITO

Según la Inteligencia Artificial, Suiza puede ganar el partido y llevarse la clasificación.

¿CONTRA QUÉ EQUIPO VA EL GANADOR?

El ganador de la llave tendrá que esperar hasta mañana para saber si su rival será Colombia o Ghana

ALINEACIÓN DE ARGELIA

Argelia sale con este once al Mundial 2026:

Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb, Zerrouki, Aouar, Maza, Chaibi y Mahrez

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Así salen Suiza y Argelia a jugar su partido de los 16avos del Mundial:

Suiza: Kobel, Zakaira, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Menzambi, Vargas y Embolo

Suiza vs Argelia por el Mundial 2026

¡Buenas Noches! Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Suiza vs Argelia en el Mundial 2026

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Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Todos los detalles de Suiza vs. Argelia
© Getty ImagesTodos los detalles de Suiza vs. Argelia

Suiza y Argelia se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el BC Place de VancouverCanadá. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá un condimento especial: Vladimir Petkovic, actual entrenador de Argelia, enfrentará a la selección suiza, a la que dirigió durante varios años.

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El equipo de Murat Yakin llega con una racha más estable y con buenos resultados recientes, mientras que Argelia aterriza después de un vibrante 3-3 ante Austria, un partido que dejó señales positivas en ataque, pero también algunas dudas defensivas.

A qué hora juegan Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 9:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 10:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 8:00 p. m. en Vancouver, 11:00 p. m. ET y 8:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Argelia en Centroamérica

  • Costa Rica: FOX+.
  • Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5.
  • Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: Canal 4, FOX, TCS GO y Tigo Sports.
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
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Alineación de Suiza: Gregor Kobel, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin

Alineación Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Fares Chaibi y Riyad Mahrez. DT: Vladimir Petkovic

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