Suiza vs. Argelia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Suiza y Argelia se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el BC Place de Vancouver, Canadá. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá un condimento especial: Vladimir Petkovic, actual entrenador de Argelia, enfrentará a la selección suiza, a la que dirigió durante varios años.
El equipo de Murat Yakin llega con una racha más estable y con buenos resultados recientes, mientras que Argelia aterriza después de un vibrante 3-3 ante Austria, un partido que dejó señales positivas en ataque, pero también algunas dudas defensivas.
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A qué hora juegan Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 9:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 10:00 p. m.: Panamá.
El partido comenzará a las 8:00 p. m. en Vancouver, 11:00 p. m. ET y 8:00 p. m. PT en Estados Unidos.
Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Argelia en Centroamérica
- Costa Rica: FOX+.
- Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5.
- Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: Canal 4, FOX, TCS GO y Tigo Sports.
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
Cómo llega Suiza al partido contra Argelia
Suiza llega a los 16avos de final con una racha sólida y sin derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Murat Yakin suma tres victorias y dos empates, una secuencia que refuerza la sensación de estabilidad antes de entrar en la fase de eliminación directa.
Su último partido fue el triunfo 2-1 sobre Canadá, resultado que le permitió llegar con confianza a esta instancia. Antes, también había vencido 4-1 a Bosnia y Herzegovina y empatado 1-1 frente a Qatar en el Mundial, mostrando una versión competitiva en distintos escenarios.
En la preparación previa al torneo, Suiza había igualado 1-1 con Australia y superado 4-1 a Jordania. El recorrido marca un equipo confiable, con respuestas en ataque y una base que suele sostenerse bien en partidos de alta exigencia.
Además, la selección suiza jugó por última vez el 24 de junio, por lo que tuvo varios días para preparar este cruce. Ese margen de recuperación puede ser importante ante una Argelia que llega con intensidad, velocidad y futbolistas capaces de resolver en campo rival.
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Cómo llega Argelia al partido contra Suiza
Argelia llega a este partido con buenos números recientes, aunque con una sensación más cambiante. La selección dirigida por Vladimir Petkovic registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros, pero su última presentación dejó un mensaje claro: tiene recursos ofensivos para competir contra cualquiera.
El 3-3 ante Austria fue un partido intenso y de ida y vuelta. Riyad Mahrez marcó un doblete y Houssem Aouar asistió en ambos goles, una conexión que aparece como una de las principales armas argelinas para este cruce de 16avos de final.
Antes de ese empate, Argelia venció 2-1 a Jordania, cayó 3-0 ante Argentina y, en amistosos, derrotó 4-0 a Bolivia y 1-0 a Países Bajos. El equipo africano llega con resultados de peso, aunque también con la necesidad de mejorar su equilibrio defensivo para sostenerse en un partido de eliminación directa.
El factor Petkovic suma un atractivo extra. El entrenador conoce muy bien el fútbol suizo y enfrentará a una selección con la que tuvo una etapa importante. Para Argelia, el desafío será transformar ese conocimiento en un plan competitivo y darle el balón a sus futbolistas más desequilibrantes en zonas decisivas.
Suiza vs. Argelia: orden europeo contra talento africano
El partido en Vancouver puede tener un desarrollo muy táctico. Suiza intentará manejar los tiempos con Granit Xhaka, sostener el equilibrio con Remo Freuler y atacar con la movilidad de Dan Ndoye, Ruben Vargas y Breel Embolo.
Argelia, en cambio, buscará que el partido pase por Mahrez y Aouar. Si ambos logran recibir con espacio, la selección africana puede generar peligro con pocos toques. También será importante el trabajo de Amine Gouiri como referencia ofensiva y de Fares Chaibi para atacar los espacios.
La clave estará en el equilibrio. Suiza parte con una racha más estable, pero Argelia tiene talento para romper partidos si encuentra ritmo. En una llave a partido único, cada pérdida cerca del área y cada pelota detenida pueden cambiar por completo la historia.
Posibles alineaciones de Suiza vs. Argelia
A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Suiza y Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026.
Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.
Quién es el árbitro de Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026
El árbitro designado para Suiza vs. Argelia será Yael Falcón Pérez, de Argentina.
- Árbitro principal: Yael Falcón Pérez (Argentina).
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina).
- Asistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina).
- Cuarto árbitro: Kevin Ortega Pimentel (Perú).
- VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina).
Qué pasa si Suiza y Argelia empatan
Si Suiza y Argelia empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.
En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.