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Mundial 2026

Inglaterra eliminó a Congo y enfrentará a México en 8vos de final: cuándo y dónde juegan por el Mundial 2026

Con mucho sufrimiento, Inglaterra superó a RD Congo y sigue con vida en la Copa del Mundo 2026. Ya tiene rival para los 8vos.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Harry Kane sacó a Inglaterra adelante ante Congo.
© Getty ImagesHarry Kane sacó a Inglaterra adelante ante Congo.

La Copa del Mundo de 2026 ya se puso al rojo vivo. Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero logró eliminar (2-1) a la República Democrática del Congo en los Dieciseisavos de Final. Con este resultado, el equipo comandado por el estratega alemán Thomas Tuchel se metió a la ronda de los 16 mejores, donde ya tiene un rival de cuidado esperando.

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Su próximo oponente será la Selección Mexicana, que llega con el ánimo por las nubes. El ‘Tri’, bajo la dirección de Javier Aguirre, viene de vencer con autoridad a Ecuador por 2-0. La gran fortaleza de los mexicanos en lo que va del torneo es su defensiva, ya que no han recibido ni un solo gol en contra.

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¿Cuándo y dónde se juega el México vs. Inglaterra?

  • Fecha: Domingo 5 de julio
  • Sede: Estadio Azteca (Estadio Banorte)
  • Horario: 6:00 p.m. (Hora del Centro de México / Centroamérica) | 7:00 p.m. (Panamá)

El boleto a los Cuartos de Final está en juego. Quien logre ganar este emocionante choque se medirá en la siguiente ronda contra el vencedor del partido entre Brasil y Noruega.

Aunque este partidazo ya está cerrado, a los Dieciseisavos de Final todavía les quedan seis juegos pendientes para terminar de armar las llaves definitivas.

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  • Jueves 2 de julio: España vs. Austria, Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia.
  • Viernes 3 de julio: Australia vs. Egipto, Argentina vs. Cabo Verde y Colombia vs. Ghana.

A partir del viernes por la noche, el camino rumbo a la gran final del Mundial quedará completamente definido.

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