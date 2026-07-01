Inglaterra eliminó a Congo y enfrentará a México en 8vos de final: cuándo y dónde juegan por el Mundial 2026

Con mucho sufrimiento, Inglaterra superó a RD Congo y sigue con vida en la Copa del Mundo 2026. Ya tiene rival para los 8vos.

La Copa del Mundo de 2026 ya se puso al rojo vivo. Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero logró eliminar (2-1) a la República Democrática del Congo en los Dieciseisavos de Final. Con este resultado, el equipo comandado por el estratega alemán Thomas Tuchel se metió a la ronda de los 16 mejores, donde ya tiene un rival de cuidado esperando.

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Su próximo oponente será la Selección Mexicana, que llega con el ánimo por las nubes. El ‘Tri’, bajo la dirección de Javier Aguirre, viene de vencer con autoridad a Ecuador por 2-0. La gran fortaleza de los mexicanos en lo que va del torneo es su defensiva, ya que no han recibido ni un solo gol en contra.

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¿Cuándo y dónde se juega el México vs. Inglaterra?

Fecha: Domingo 5 de julio

Domingo 5 de julio Sede: Estadio Azteca (Estadio Banorte)

Estadio Azteca (Estadio Banorte) Horario: 6:00 p.m. (Hora del Centro de México / Centroamérica) | 7:00 p.m. (Panamá)

El boleto a los Cuartos de Final está en juego. Quien logre ganar este emocionante choque se medirá en la siguiente ronda contra el vencedor del partido entre Brasil y Noruega.

Aunque este partidazo ya está cerrado, a los Dieciseisavos de Final todavía les quedan seis juegos pendientes para terminar de armar las llaves definitivas.

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Jueves 2 de julio: España vs. Austria, Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia.

España vs. Austria, Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia. Viernes 3 de julio: Australia vs. Egipto, Argentina vs. Cabo Verde y Colombia vs. Ghana.

A partir del viernes por la noche, el camino rumbo a la gran final del Mundial quedará completamente definido.