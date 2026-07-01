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Nadie lo esperaba: Lamine Yamal le clava un puñal a Costa Rica en pleno Mundial 2026

Lamine Yamal sorprendió a Centroamérica al reflotar un recuerdo poco feliz para Costa Rica antes de disputar los 16avos de final del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Lamine Yamal abrió una no tan vieja herida de Costa Rica.
© GettyLamine Yamal abrió una no tan vieja herida de Costa Rica.

Este jueves, España inicia su camino en la ronda eliminatoria del Mundial 2026. Su primer rival será Austria. Y quien tiene todas las chances de volver a jugar como titular en ese cruce de dieciseisavos de final es Lamine Yamal, uno de los argumentos en los que se sustenta el sueño ibérico de bordarse su segunda estrella.

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Yamal, con 18 años, está jugando su primera Copa del Mundo. En la anterior, Qatar 2022, tenía 15 y anhelaba ser parte de aquel grupo de futbolistas que, bajo el mando de Luis Enrique, tuvo un debut soñado en el Grupo E derrotando 7-0 a la Selección de Costa Rica.

Ese es, sin duda, uno de los episodios más grises en la historia de La Sele. Fue la última participación de las leyendas que seguían en pie de aquella generación dorada que lo cambió todo en Brasil 2014: Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz, y terminó en la mayor goleada sufrida por el país en seis participaciones mundialistas.

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Lamine Yamal le clava un inesperado puñal a Costa Rica

La joya de FC Barcelona rememoró esa abultada derrota de los ticos en el programa El Larguero al hablar sobre su motivación para pelear por el título: “Tengo que darlo todo sí o sí. He visto una foto de que en el anterior Mundial estaba en clase yo con el iPad viendo España-Costa Rica. Entonces, ¿cómo no voy a darlo todo? Quiero ganarlo y voy a dar el máximo para hacerlo”.

Aquel 23 de noviembre de 2022, en el Estadio Al Thumama de Doha, Qatar, la escuadra española anotó mediante Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler, Álvaro Morata y Ferrán Torres en dos oportunidades.

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Yamal fue testigo desde su escuela secundaria de un marcador histórico. Ahora, le toca a él escribir un nuevo capítulo de éxito para la Roja, que se enfrenta a Austria este 2 de julio desde la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 de Panamá), en el Dallas Stadium de Texas.

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España 7-0 Costa Rica, una de las mayores goleadas en Mundiales

1) España 1982 — Hungría 10-1 El Salvador
2) Alemania 1974 — Yugoslavia 9-0 R.D. Congo
3) Suiza 1954 — Hungría 9-0 Corea del Sur
4) Japón/Corea 2002 — Alemania 8-0 Arabia Saudita
5) Brasil 1950 — Uruguay 8-0 Bolivia
6) Francia 1938 — Suecia 8-0 Cuba
7) Sudáfrica 2010 — Portugal 7-0 Corea del Norte
8) Alemania 1974 — Haití 0-7 Polonia
9) Suiza 1954 — Turquía 7-0 Corea del Sur
10) Suiza 1954 — Uruguay 7-0 Escocia
11) Qatar 2022 — España 7-0 Costa Rica
12) Brasil 2014 — Brasil 1-7 Alemania
13) Brasil 1950 — Brasil 7-1 Suecia
14) Italia 1934 — Italia 7-1 Estados Unidos
15) Estados Unidos/Canadá/México 2026 — Alemania 7-1 Curazao
16) Alemania 2006 — Argentina 6-0 Serbia
17) México 1986 — URSS 6-0 Hungría
18) Argentina 1978 — Argentina 6-0 Perú
19) Argentina 1978 — Alemania 6-0 México
20) Francia 1938 — Hungría 6-0 India Neerlandés

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