Mientras Thomas Tuchel gana 6.5 millones de dólares en Inglaterra, el salario de Sébastien Desabre en Congo

Inglaterra se mide al Congo en los 16avos de final de la Copa del Mundo, pero en los banquillos hay una gran diferencia.

Inglaterra y Congo se enfrentan este miércoles 1° de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un cruce que no solo marca un fuerte contraste deportivo, sino también económico. De un lado estará Thomas Tuchel, uno de los entrenadores mejor pagos de todo el torneo; del otro, Sébastien Desabre, el técnico francés que llevó a los Leopardos a una instancia histórica.

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La diferencia salarial entre ambos seleccionadores refleja dos realidades muy distintas dentro de la Copa del Mundo. Inglaterra apostó por un entrenador de élite europea para intentar conquistar el título que se le niega desde 1966, mientras que Congo construyó un proyecto mucho más austero, pero competitivo, que ya se metió entre los mejores 32 del Mundial 2026.

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Cuánto gana Thomas Tuchel en Inglaterra

Thomas Tuchel llegó a la Selección de Inglaterra con un contrato de estrella. El entrenador alemán percibe alrededor de 6.5 millones de dólares por año, una cifra que lo ubica entre los técnicos mejor pagados del Mundial 2026.

La Federación Inglesa apostó fuerte por un DT con recorrido en clubes de primer nivel. Tuchel dirigió a Borussia Dortmund, PSG, Chelsea y Bayern Múnich, y fue campeón de la Champions League con el equipo londinense. Su contratación responde a una necesidad clara: transformar el enorme potencial de Inglaterra en un título mundial.

El salario de Sébastien Desabre en Congo

Sébastien Desabre, en cambio, se mueve en otra escala. Según reportes sobre los entrenadores mejor pagados de África, el técnico de Congo percibe cerca de 48 mil dólares mensuales, lo que equivale a unos 576 mil dólares al año.

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La diferencia con Tuchel es enorme. Aun así, su trabajo con Congo tiene un valor deportivo enorme: logró llevar a la selección africana al Mundial 2026 y ahora la tiene compitiendo en la fase eliminatoria.

La enorme diferencia entre Tuchel y Desabre

La comparación deja una brecha muy marcada. Tuchel gana más de diez veces lo que percibe Desabre, una distancia que también refleja las diferencias de presupuesto, estructura y expectativas entre Inglaterra y Congo.

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Inglaterra llega al Mundial como una potencia, con figuras de clase mundial y la presión de pelear por el título. Congo, en cambio, atraviesa una campaña histórica, con un plantel que mezcla talento físico, disciplina táctica y una fuerte identidad colectiva.

Desafre es uno de los técnicos con salarios más bajos del Mundial 2026. Foto EFE

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Dos entrenadores extranjeros al frente de selecciones mundialistas

El duelo también tiene un punto en común: ni Tuchel ni Desabre nacieron en el país que dirigen. El alemán comanda a Inglaterra, mientras que el francés está al frente de Congo desde 2022.

Tuchel representa el perfil del entrenador de élite europeo, acostumbrado a grandes planteles, estrellas y presión mediática. Desabre, por su parte, construyó buena parte de su carrera en África, con pasos por clubes de Costa de Marfil, Camerún, Túnez, Angola, Marruecos y también por la Selección de Uganda.

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Desabre, el técnico que llevó a Congo a una cita histórica

Congo regresó al Mundial después de una larga ausencia y lo hizo con Desabre como uno de los grandes responsables del proyecto. El entrenador francés logró ordenar al equipo, potenciar a una generación con futbolistas de gran despliegue físico y convertirlo en un rival incómodo.

Para Congo, jugar los dieciseisavos de final ya representa un paso enorme. Pero el cruce ante los Tres Leones también aparece como una oportunidad única para buscar uno de los grandes golpes del Mundial 2026.

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Inglaterra, obligada a ganar ante Congo

Inglaterra llega como favorita al partido. Por plantel, historia, ranking y presupuesto, el equipo de Tuchel tiene la obligación de avanzar a octavos de final. Sin embargo, el Mundial ya dejó varias señales de que la diferencia económica no siempre se traduce de forma automática dentro del campo.

Para Tuchel, una eliminación ante Congo sería un golpe durísimo. Para Desabre, en cambio, eliminar a Inglaterra sería el triunfo más importante de su carrera y una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.

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A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

10:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

11:00 a. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 12:00 p. m. en Atlanta, 12:00 p. m. ET y 9:00 a. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Congo en Centroamérica