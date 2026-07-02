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Mundial 2026

Portugal vs. Croacia EN VIVO: ya juegan CR7 y Modric – 16avos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Portugal vs. Croacia, que se disputarán el boleto a los octavos de final del Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en cancha.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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© GettySiga EN VIVO y ONLINE a Portugal vs. Croacia.

Este jueves, Portugal y Croacia protagonizarán uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. No solo por lo que estará en juego en el Toronto Stadium: el boleto a los octavos, que enfrentará al ganador con España, sino por la jerarquía de los protagonistas.

Será el último partido de Cristiano Ronaldo o Luka Modrić en esta Copa del Mundo y en el certamen en general, ya que, a sus 41 y 40 años, respectivamente, viven los últimos capítulos de sus legendarias carreras.

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10' PT: Cabezazo alto de Budimir

Ganó Budimir en el área tras un centro, pero su cabezazo se fue por arriba del travesaño.

8' PT: ¡No llegó Cristiano!

Centro de Joao Neves para un Cristiano Ronaldo, que no llegó al cabezazo. El balón también le pasó a Dominik Livakovic y terminó en línea de fondo.

7' PT: Remate alto de Joao Cancelo

Joao Cancelo terminó la jugada tras un tiro de esquina. Su remate de volea se fue alto. Portugal se muestra mejor en el arranque de partido.

4' PT: ¡Lo tuvo Portugal!

Buena jugada de Rafael Leao, centro atrás y Bruno Fernandes forzó a Dominik Livakovic a una gran atajada abajo. Luego, un bloqueo evitó el primer gol de Portugal.

3' PT: Remate de Budimir

Remate débil de Ante Budimir tras centro de Nikola Vlasic. Controló fácil abajo Diogo Costa.

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¡Comienza el partido!

Portugal y Croacia ya juegan en el BMO Field por un lugar en los octavos de final.

¡Salen los equipos al campo!

Portugal y Croacia ya están en el campo de juego del BMO Field de Toronto. Se viene la presentación del partido, los himnos, el sorteo de capitanes y el inicio del encuentro.

Hermana de Cristiano Ronaldo anuncia su retiro internacional

Katia Aveiro, en declaraciones a SporTV, confirmó que éste será "el último baile" de su hermano Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Selección de Portugal. Si bien continuará con su carrera a nivel clubes, en el plano internacional, éste apunta a ser su último certamen.

Cuerpo arbitral completo para el partido

  • Árbitro: Espen Eskas (Noruega)
  • Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega)
  • Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega)
  • 4to árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)
  • 5to árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)
  • VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)
  • AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)
  • SVAR: Marco Di Bello (Italia)

Calentamiento de ambas selecciones

Ambas selecciones están haciendo los últimos ejercicios precompetitivos para el partido.

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Las novedades en las alineaciones de Portugal y Croacia

Roberto Martínez mete dos cambios con respecto al once titular que empató sin goles ante Colombia: Joao Neves y Rafael Leao entran por Rúben Neves y Joao Félix. Sigue en el banco de suplentes Bernardo Silva.

En Croacia, Zlatko Dalic repite la alineación con la que le ganó a Ghana. Luka Modric va desde el arranque junto a otros mediocentros de buen pie como Petar Sucic, Mateo Kovacic y Martin Baturina. Ante Budimir es la referencia de área.

Historial entre sí de Portugal y Croacia

Este es el primer duelo entre Portugal y Croacia en Mundiales. En su historia, se enfrentaron en 10 ocasiones donde los lusos han ganado siete partidos, mientras que los croatas solo una vez y hubo dos empates.

Fecha Competición Resultado
19/06/1996 Eurocopa (Fase de Grupos) Portugal 3 - 0 Croacia
12/11/2005 Amistoso Internacional Portugal 2 - 0 Croacia
10/06/2013 Amistoso Internacional Croacia 0 - 1 Portugal
25/06/2016 Eurocopa (Octavos de final) Croacia 0 - 1 Portugal (en prórroga)
06/09/2018 Amistoso Internacional Portugal 1 - 1 Croacia
05/09/2020 UEFA Nations League Portugal 4 - 1 Croacia
17/11/2020 UEFA Nations League Croacia 2 - 3 Portugal
08/06/2024 Amistoso Internacional Portugal 1 - 2 Croacia
05/09/2024 UEFA Nations League Portugal 2 - 1 Croacia
18/11/2024 UEFA Nations League Croacia 1 - 1 Portugal

En Croacia también hay buen ambiente para el partido

Los hinchas de Croacia también han llegado en buen número al BMO Field de Toronto.

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¡Alineaciones confirmadas para Portugal vs Croacia!

  • PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
  • CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo, Ivan Perisic; Mateo Kovacic, Petar Sucic, Luka Modric, Martin Baturina; Nikola Vlasic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Gran clima de los hinchas en Canadá

Los hinchas de Portugal han llegado en gran número a Toronto para este partido.

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¿Cómo llegan Portugal y Croacia a este partido?

Ambas selecciones terminaron en el segundo lugar de su respectivo grupo. Portugal quedó detrás de Colombia en el segundo lugar del Grupo K con 5 puntos producto de su empate ante los 'Cafeteros', la igualdad ante RD Congo y la victoria ante Uzbekistán.

Croacia, por su parte, sumó 6 de 9 puntos posibles para quedar segundo en el Grupo L, por detrás de Inglaterra, selección que le ganó en su estreno. Luego, venció por la mínima a Panamá y 2-1 a Ghana.

CR7 vs. Luka Modric, ante su último partido internacional

Tanto Cristiano Ronaldo como Luka Modric están ante, posiblemente, su último partido internacional. Es que ambos se retirarán de sus respectivas selecciones una vez que concluye la Copa del Mundo.

¡Comienza la cobertura del partido Portugal vs Croacia!

¡Bienvenidos! Se juega un partidazo por los 16avos de final del Mundial 2026. Portugal y Croacia se enfrentan en Toronto por un lugar en octavos de final. Puede ser el último partido internacional de Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

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