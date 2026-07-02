Portugal vs. Croacia EN VIVO: ya juegan CR7 y Modric – 16avos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Portugal vs. Croacia, que se disputarán el boleto a los octavos de final del Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en cancha.

Este jueves, Portugal y Croacia protagonizarán uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. No solo por lo que estará en juego en el Toronto Stadium: el boleto a los octavos, que enfrentará al ganador con España, sino por la jerarquía de los protagonistas.

Será el último partido de Cristiano Ronaldo o Luka Modrić en esta Copa del Mundo y en el certamen en general, ya que, a sus 41 y 40 años, respectivamente, viven los últimos capítulos de sus legendarias carreras.