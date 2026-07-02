Qué pasa si Suiza gana, empata o pierde contra Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026

Suiza no tiene margen de error ante Argelia si quiere avanzar a los octavos de final.

Suiza enfrenta este jueves a Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido donde parte con cierta ventaja por recorrido y ranking, pero sin margen para confiarse.

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El equipo europeo llegó a esta instancia como ganador del Grupo B, con 7 puntos. Empató 1-1 ante Qatar, goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerró con un triunfo 2-1 frente a Canadá.

Argelia, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo J. Perdió 3-0 contra Argentina, venció 2-1 a Jordania y consiguió la clasificación con un 3-3 ante Austria. Ahora ambos se cruzan en Vancouver, con un lugar en octavos de final en juego.

Qué pasa si Suiza le gana a Argelia

Si Suiza le gana a Argelia, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitiría confirmar su buen cierre de fase de grupos y sostener una campaña que fue creciendo después del empate inicial ante Qatar. Suiza no llega como una de las máximas candidatas al título, pero sí como un equipo fiable, ordenado y difícil de romper.

El vencedor de este cruce enfrentará en octavos al vencedor de Colombia vs. Ghana. Para Suiza, ganar sería cumplir con la lógica previa. Pero también sería importante hacerlo con autoridad, porque Argelia llega con impulso emocional y puede convertir el partido en una trampa si logra sostenerlo parejo.

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Qué pasa si Suiza empata contra Argelia

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Suiza y Argelia igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad se mantiene después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

Ese escenario puede ser incómodo para Suiza. Aunque llega mejor ubicada y con una fase de grupos más sólida, Argelia puede sentirse fuerte si logra alargar el partido y llevarlo a un terreno emocional.

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Cuanto más tarde Suiza en marcar diferencias, más crecerá la tensión. Para Argelia, resistir, golpear en una transición y empujar el cruce hacia el alargue puede convertirse en una vía real para dar el golpe.

Qué pasa si Suiza pierde contra Argelia

Si Suiza pierde contra Argelia, quedará eliminada del Mundial 2026.

Sería una caída fuerte para una selección que ganó su grupo y que llega con mejores antecedentes inmediatos. La eliminación también cortaría el impulso de un equipo que venía de vencer a Canadá en Vancouver y de mostrar una versión más consistente tras el debut.

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Para Argelia, en cambio, sería una clasificación de enorme valor. Después de empezar el Mundial con una derrota clara ante Argentina, pasar a octavos dejando afuera a Suiza confirmaría una recuperación muy importante.

Además, el triunfo le permitiría a la selección africana instalarse entre las mejores 16 del torneo y jugar contra Colombia o Ghana por un lugar en cuartos.

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En resumen

Si Suiza gana, avanza a los octavos de final y enfrentará al ganador de Colombia vs. Ghana.

Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

Si Suiza pierde, queda eliminada del Mundial 2026 y Argelia dará otro golpe africano en la fase eliminatoria.