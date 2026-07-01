Por qué no juega Cole Palmer en Inglaterra vs. Congo por los 16avos de final del Mundial 2026

Inglaterra ya se juega la vida en las rondas de eliminación directa del Mundial 2026 y su primer rival es el Congo. Muchos aficionados aficionados y la prensa local todavía no logran digerir la convocatoria final de Thomas Tuchel. El entrenador alemán tomó decisiones sumamente arriesgadas, siendo la ausencia de Cole Palmer la que más reclamos ha levantado en territorio británico.
A pesar de ser la máxima figura del Chelsea y de haber brillado en las giras previas, Palmer se quedó sin la oportunidad de disputar la primera Copa del Mundo de su carrera. El atacante estuvo presente en los partidos amistosos de marzo, jugando ante Uruguay y Japón, y también vio acción en la eliminatoria contra Andorra, aunque algunos problemas inguinales le quitaron regularidad en la última etapa de la clasificación.
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Sin embargo, el estratega de los “Tres Leones” decidió prescindir de su talento, una resolución quirúrgica que generó una ola de críticas debido al espectacular nivel que arrastraba el futbolista.
La polémica con la lista de 26 jugadores no terminó únicamente con la exclusión del atacante del Chelsea. Thomas Tuchel también dejó fuera de la gran cita a Phil Foden, el talentoso mediocampista del Manchester City, y a Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho del Real Madrid.
Tuchel prefirió apostar por nombres que se adaptaran de forma más estricta a su sistema táctico para esta Copa del Mundo, asumiendo toda la responsabilidad de los resultados.
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Los 26 elegidos por Inglaterra para el Mundial
- Porteros: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.
- Defensores: Reece James, Trevoh Chalobah, John Stones, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Dan Burn, Jarell Quansah, Nico O’Reilly, Djed Spence.
- Mediocampistas: Jordan Henderson, Elliot Anderson, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze, Jude Bellingham, Morgan Rogers.
- Delanteros: Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Harry Kane, Ollie Watkins, Ivan Toney.