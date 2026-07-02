Australia vs. Egipto: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de Australia vs. Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026.

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará a dos selecciones que llegan después de haber terminado segundas en sus respectivos grupos.

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El equipo de Anthony Popovic avanzó como segundo del Grupo D con 4 puntos, después de empatar 0-0 con Paraguay en el cierre de la fase inicial. Egipto, dirigido por Hossam Hassan, terminó segundo del Grupo G con 5 unidades tras igualar 1-1 ante Irán y sostenerse invicto durante buena parte de su recorrido mundialista.

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Australia buscará llevar el partido a un terreno físico y cerrado, mientras que Egipto intentará apoyarse en Mohamed Salah y en su mayor capacidad ofensiva para encontrar diferencias. Quien clasifique se medirá en octavos de final al vencedor de Argentina y Cabo Verde.

A qué hora juegan Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

12:00 p. m.: Costa Rica , Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 1:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a la 1:00 p. m. en Arlington, 2:00 p. m. ET y 11:00 a. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO Australia vs. Egipto en Centroamérica

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Panamá: Tigo Sports Panamá.

Tigo Sports Panamá. Guatemala: FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala.

FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala y Tigo Sports Guatemala. Honduras: FOX Honduras y Tigo Sports Honduras.

FOX Honduras y Tigo Sports Honduras. El Salvador: FOX El Salvador y Tigo Sports El Salvador.

FOX El Salvador y Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua y Tigo Sports Nicaragua.

Cómo llega Australia al partido contra Egipto

Australia llega a los 16avos de final después de empatar 0-0 con Paraguay, un resultado que le alcanzó para avanzar como segunda del Grupo D con 4 puntos. No fue una clasificación brillante, pero sí efectiva para una selección que se sostuvo desde el orden y la competitividad.

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El equipo dirigido por Anthony Popovic registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En esa secuencia aparecen el 0-0 ante Paraguay, la derrota 2-0 frente a Estados Unidos y el triunfo 2-0 sobre Turquía en la fase de grupos, más el empate 1-1 con Suiza y la caída 1-0 ante México durante la preparación.

El recorrido muestra una selección acostumbrada a partidos cerrados. Australia no llega con grandes números ofensivos, pero sí con una estructura capaz de competir desde la intensidad, el juego físico y la disputa de cada pelota dividida.

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Para este compromiso, las bajas confirmadas son Jacob Italiano y Mathew Leckie. Popovic deberá ajustar piezas para sostener un equipo que probablemente vuelva a apostar por la solidez, la presión en zonas medias y las transiciones rápidas cuando encuentre espacios.

Cómo llega Egipto al partido contra Australia

Egipto también llega a esta ronda después de un empate en su último partido. La selección de Hossam Hassan igualó 1-1 ante Irán, resultado que le permitió cerrar el Grupo G en el segundo lugar con 5 puntos y asegurar su boleto a los 16avos de final.

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En sus últimos cinco encuentros, Egipto registra dos victorias, dos empates y una derrota. Su camino reciente incluye el 1-1 ante Irán, el triunfo 3-1 sobre Nueva Zelanda, el empate 1-1 con Bélgica durante el Mundial, y la derrota 2-1 frente a Brasil y la victoria 1-0 contra Rusia en los partidos previos.

El equipo africano llega con una base competitiva y con una referencia indiscutida: Mohamed Salah. El delantero vuelve a ser el nombre principal de una selección que necesitará encontrar claridad en los últimos metros para romper a una Australia que suele sentirse cómoda en partidos de baja diferencia.

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Las bajas para este cruce serán Mohamed Abdelmoneim, Ahmed Fatouh y Mohanad Lashin. Aun así, Egipto mantiene variantes ofensivas importantes y buscará imponer mayor peso técnico en la mitad de la cancha y en el frente de ataque.

Australia vs. Egipto: orden oceánico contra jerarquía africana

El cruce en Arlington puede ser muy parejo. Australia intentará llevar el partido a un escenario de poco ritmo, mucha disputa y pocos espacios. Si logra sostener el cero durante varios minutos, puede hacer crecer la presión sobre Egipto y apostar por alguna pelota detenida o transición.

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Egipto, en cambio, tendrá que asumir un rol más protagonista. Con Salah como foco ofensivo y Omar Marmoush como otro nombre de peso, el equipo de Hossam Hassan cuenta con recursos para atacar con velocidad y desequilibrar cuando encuentra metros en campo rival.

La clave estará en la eficacia. Australia suele competir bien en partidos cerrados, pero Egipto tiene futbolistas capaces de resolver con una acción individual. En una llave de eliminación directa, el primer gol puede cambiar por completo el desarrollo del encuentro.

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Posibles alineaciones de Australia vs. Egipto

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Australia y Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026.

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Jordan Bos. DT: Anthony Popovic.

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Egipto: Mostafa Shoubir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Marawan Attia, Mahmoud Saber; Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Zico; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Quién es el árbitro de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

El árbitro designado para Australia vs. Egipto será Gustavo Tejera, de Uruguay.

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay).

Gustavo Tejera (Uruguay). Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay).

Carlos Barreiro (Uruguay). Asistente 2: Nicolás Tarán (Uruguay).

Nicolás Tarán (Uruguay). Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza).

Sandro Schärer (Suiza). VAR: Leodán González (Uruguay).

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Qué pasa si Australia y Egipto empatan

Si Australia y Egipto empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.