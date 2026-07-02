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España eliminó a Austria y está en octavos de final del Mundial 2026: contra quién y cuándo juega

La Roja eliminó a Austria y se mantiene invicta en la Copa del Mundo. Con el 3-0 a su favor, ya está en los octavos de final.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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España festeja el segundo.
© Getty ImagesEspaña festeja el segundo.

Este jueves, España venció a Austria en el duelo de europeos y logró meterse en los octavos de final del Mundial 2026. Los de Luis De La Fuente continúan sin sumar derrotas y tampoco recibieron goles en lo que va del certamen. Ahora, esperan rival.

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Con España clasificado, Europa se anota otro representante entre los mejores 16 de la Copa del Mundo 2026. Su rival, como en la ronda que dejó atrás, será uno de su mismo continente.

El combinado español espera por el ganador del partido que tendrán en el segundo turno Portugal y Croacia en Toronto. Ambos se verán las caras desde las 5:00 p.m. de Centroamérica con la presencia de las máximas estrellas por cada lado, Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

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Portugal o Croacia será el rival: cuándo juega España los octavos de final

El vencedor enfrentará a España el próximo 6 de julio en el Dallas Stadium por los octavos de final. El encuentro se disputará a la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 p.m. de hora local).

¿Contra quién jugará España si avanza a los cuartos de final?

Además de este cruce que espera la Roja en los octavos de final, ya sabe contra quién puede jugar en la ronda de los cuartos de final en caso de avanzar esta llave. Será frente al que resulte ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

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Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026

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