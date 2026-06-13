¿Quién es Igor Thiago, el 9 titular de Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026?

Igor Thiago será titular con Brasil ante Marruecos en el debut del Mundial 2026. Carlo Ancelotti confió en el delantero del Brentford para liderar el ataque de la Verdeamarela en el estreno del Grupo C.

Igor Thiago será titular con Brasil ante Marruecos en el debut del Mundial 2026. Carlo Ancelotti confió en el delantero del Brentford para liderar el ataque de la Verdeamarela en el estreno del Grupo C.

En un equipo con nombres de enorme peso como Vinicius Junior, Raphinha, Casemiro y Alisson, el técnico italiano decidió apostar por el delantero del Brentford como referencia ofensiva para el debut mundialista en Norteamérica.

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La decisión tiene bastante lógica por el presente del ex Cruzeiro, quien llega de una temporada explosiva en Inglaterra, donde se transformó en una de las grandes revelaciones de la Premier League.

El enorme presente de Igor Thiago en Brentford

En la temporada 2025/26, Igor Thiago firmó 25 goles en todas las competiciones con Brentford, de los cuales 22 fueron en la Premier League. Con esos números, no solo fue una de las figuras del equipo inglés, sino que también se convirtió en el brasileño con más goles en una misma edición de la Premier.

BRENTFORD, ENGLAND – JANUARY 07: Igor Thiago of Brentford celebrates scoring his team’s second goal during the Premier League match between Brentford and Sunderland at Gtech Community Stadium on January 07, 2026 in Brentford, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Su rendimiento fue tan alto que Brentford lo reconoció como una de sus grandes figuras del año. El delantero fue elegido dos veces como jugador del mes del club y terminó la campaña como una pieza central del ataque, después de haber tenido una primera temporada complicada por las lesiones.

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Quién es Igor Thiago: edad, origen y trayectoria

Su nombre completo es Igor Thiago Nascimento Rodrigues. Nació el 26 de junio de 2001 en Gama, Brasil, por lo que tiene 24 años. Comenzó su camino profesional en Cruzeiro, club con el que debutó en 2020 antes de dar el salto al fútbol europeo.

Después de Cruzeiro pasó por Ludogorets, donde primero jugó en el equipo reserva y rápidamente subió al plantel principal. Luego llegó al Club Brugge, en Bélgica, donde terminó de explotar con una temporada de 29 goles y ganó la liga belga. Ese rendimiento le abrió la puerta a Brentford.

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Igor Thiago ha jugado cuatro particos con la Canarinha (Getty Images).

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Con la Selección de Brasil, Igor Thiago todavía tiene poca experiencia, pero ya empezó a responder. Antes del debut ante Marruecos, acumulaba cuatro partidos y dos goles con la Canarinha. Su primer tanto llegó en un amistoso ante Croacia, en una victoria 3-1 de Brasil, y desde entonces empezó a ganar terreno en la consideración de Ancelotti.

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Sin Neymar como opción para el estreno y con Brasil necesitando un nueve que fije centrales, ataque el área y libere espacios para Vinicius y Raphinha, Igor Thiago aparece como una apuesta de presente. No es el nombre más popular del equipo, pero sí uno de los delanteros brasileños que llega en mejor forma al Mundial 2026.

En síntesis

Igor Thiago será titular como centrodelantero de Brasil ante Marruecos.

Llega de una temporada enorme en Brentford, con 25 goles en todas las competiciones y 22 en Premier League.

Tiene 24 años, nació en Gama, Brasil, y antes del debut mundialista acumulaba cuatro partidos y dos goles con la Selección.

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