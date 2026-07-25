Tras empatar con Sporting, en Alajuelense exponen al responsable del mal presente: “Lárguese”

La Liga salvó la derrota contra Sporting sobre el final gracias a un gran gol de Kenyel Michel.

Este sábado por la noche, en el Puente Piedra, la Liga Deportiva Alajuelense logró rescatar un empate de su visita a Sporting. Los Manudos no jugaron un buen partido, pero se llevaron un punto después de un gran gol que convirtió Kenyel Michel.

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Pese al empate, el equipo rojinegro volvió a dejar una mala imagen en cuanto al fútbol y aún no encuentra el rumbo. Esto quedó más que claro con los diferentes comentarios que hicieron los aficionados manudos después de este primer partido.

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Varios manudos se expresaron en las redes sociales de la Liga y apuntaron principalmente contra el entrenador, Ismael Rescalvo. El DT vuelve a estar en el ojo de la tormenta después de una mala actuación del equipo a nivel general.

“Lárguese pero ya Rescalvo“, “esto es una derrota“, “este equipo no juega a nada“, “un equipo que no llegó y no supo jugar” fueron algunos de los comentarios de los manudos, que no están para nada conformes con el técnico español.

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Lo cierto es que Ismael Rescalvo está respaldado por la directiva manuda por el momento. No sucede así con los aficionados, que no les convence la propuesta del entrenador y consideran que no será suficiente para volver a ser campeón esta temporada.

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Cuándo es el debut de Alajuelense por la Copa Centroamericana

Con este empate, la Liga se salva de la derrota y ahora se enfoca en lo que será la Copa Centroamericana 2026, certamen que Alajuelense tiene que defender tras ser tricampeón. El debut es contra Xelajú, rival en la final del campeonato internacional, el miércoles 29 de julio.