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Alineaciones confirmadas de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: ¿juega Neymar en el equipo de Ancelotti?

Brasil y Marruecos ya tienen sus alineaciones para el debut en el Mundial 2026. La Verdeamarela sale con sus principales figuras, mientras que el equipo africano apuesta por un once competitivo para intentar dar el golpe en el Grupo C.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Alineaciones confirmadas para el debut de Brasil.
© Getty.Alineaciones confirmadas para el debut de Brasil.

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026, en uno de los partidos más esperados del inicio del torneo. La Verdeamarela, ahora dirigida por Carlo Ancelotti, debuta ante una selección marroquí que llega con cartel de rival peligroso después de haber sido semifinalista en Qatar 2022.

El partido se juega en el New York/New Jersey Stadium, nombre utilizado por FIFA para el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. La Canarinha aparece como candidata por historia, plantel y jerarquía individual, pero Marruecos llega apenas un puesto por debajo en el Ranking FIFA, por lo que el estreno asoma mucho más parejo de lo que podría parecer a simple vista.

Brasil vs. Marruecos EN VIVO – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

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Brasil vs. Marruecos EN VIVO – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

El XI de Brasil

Carlo Ancelotti apuesta por Alisson en el arco, con una línea defensiva integrada por Marquinhos, Gabriel Magalhães, Ibáñez y Douglas Santos. En el mediocampo aparecen Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá, mientras que el ataque estará compuesto por Raphinha, Igor Thiago y Vinicius Junior.

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Vinicius Jr., la principal estrella de Brasil en el Mundial 2026 (Getty Images).

Vinicius Jr., la principal estrella de Brasil en el Mundial 2026 (Getty Images).

¿Y Neymar?

Neymar no estará disponible para el debut de Brasil en el Mundial 2026. El delantero arrastra una lesión muscular en el gemelo sufrida antes del torneo, durante su etapa con Santos, y todavía no volvió a entrenarse con normalidad junto al grupo. Ancelotti lo incluyó en la convocatoria por su calidad, experiencia y ascendencia dentro del plantel, pero su recuperación sigue siendo llevada con cautela.

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Neymar arrastra una lesión que lo deja al margen del debut vs. Marruecos (Getty Images).

Neymar arrastra una lesión que lo deja al margen del debut vs. Marruecos (Getty Images).

La idea del cuerpo técnico es no forzarlo en el primer partido. Neymar trabaja de manera diferenciada y la expectativa es que pueda regresar a los entrenamientos completos más adelante, con la mira puesta en los siguientes compromisos de la fase de grupos.

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La formación de Marruecos

La formación marroquí tendría a Yassine Bounou, Issa Diop, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz, Bilel El Khanouss e Ismael Saibari.

Imagen

(Nahuel Lanzón / X).

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