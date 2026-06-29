Brasil y Japón se enfrentan en Houston por los 16avos de final del Mundial 2026. Neymar está disponible: ¿será titular?

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Houston Stadium, en Houston, y marcará el inicio de la fase de eliminación directa para dos selecciones que llegan invictas desde sus respectivos grupos.

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¿Cómo llegan Japón y Brasil?

La selección de Carlo Ancelotti terminó primera en el Grupo C con 7 puntos. Debutó con un empate 1-1 ante Marruecos y después acomodó el camino con dos victorias inapelables: 3-0 contra Haití y 3-0 frente a Escocia.

En esos tres partidos, la Verdeamarela marcó 7 goles y recibió solo uno. Vinícius Júnior fue la gran figura de esa primera ronda, con goles en los tres encuentros y un rol cada vez más central en el ataque.

Brasil dejó pocas dudas y terminó liderando el Grupo C.

Japón, por su parte, clasificó segundo en el Grupo F, detrás de Países Bajos. El equipo de Hajime Moriyasu abrió su Mundial con un 2-2 ante los neerlandeses, luego goleó 4-0 a Túnez y cerró la zona con un 1-1 contra Suecia.

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Fueron 5 puntos, 7 goles a favor y 3 en contra para una selección que, al igual que en Qatar 2022, demostró orden, intensidad y capacidad para sostener partidos largos.

Japón no perdió ninguno de sus tres partidos en la fase de grupos del Mundial.

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¿Neymar será titular?

La gran pregunta en Brasil pasa por Neymar. El delantero de 34 años está disponible y ya volvió a tener minutos ante Escocia, pero no asoma como titular para este partido.

Neymar Jr iniciaría el partido ante Japón en el banco de suplentes (Getty Images).

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La idea de Ancelotti sería sostener la base que respondió en el cierre de la fase de grupos, con Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Rayan en la zona ofensiva. Neymar, en principio, quedaría como alternativa para el segundo tiempo.

Alineación probable de Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; Matheus Cunha.

DT: Carlo Ancelotti.

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Alineación probable de Japón

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Daizen Maeda, Daichi Kamada; Ayase Ueda.

DT: Hajime Moriyasu.