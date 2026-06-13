Brasil vs. Marruecos EN VIVO – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026 . La Verdeamarela debuta en el New York/New Jersey Stadium con la presión de arrancar fuerte, mientras que Marruecos llega como una de las selecciones más competitivas del torneo tras su histórica campaña en Qatar 2022.

Llega al debut mundialista como una de las grandes candidatas, pero con la obligación de demostrarlo desde el primer partido. La Verdeamarela aparece sexta en el Ranking FIFA y cuenta con figuras de enorme peso, con Vinicius Junior como uno de los nombres principales para intentar romper a Marruecos en el estreno del Grupo C.

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. En Fútbol Centroamérica les traemos el minuto a minuto del partido, con alineaciones, goles, resultado y todas las incidencias en vivo.

Este sábado 13 de junio, Brasil y Marruecos se enfrentan por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026, en uno de los partidos más atractivos del inicio de la Copa del Mundo.

El partido se juega en el New York/New Jersey Stadium, nombre utilizado por FIFA para el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. El encuentro está programado para las 4:00 p.m. de Centroamérica y las 5:00 p.m. de Panamá.

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Brasil llega al estreno mundialista como una de las grandes candidatas, aunque también con la presión de dejar atrás sus últimas frustraciones en la Copa del Mundo. La Canarinha aparece en el sexto puesto del Ranking FIFA y cuenta con figuras de primer nivel, con Vinicius Junior como uno de los grandes focos de atención en el ataque.

Marruecos, por su parte, arriba como una selección que ya dejó de ser sorpresa. Después de meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2022, el equipo africano se consolidó en la elite y actualmente ocupa el séptimo lugar del Ranking FIFA, apenas por debajo de Brasil. Con nombres como Achraf Hakimi y Brahim Díaz, el conjunto marroquí buscará dar otro golpe grande en una Copa del Mundo.