¿Por qué no juega Neymar hoy en Brasil vs. Japón por los 16avos del Mundial 2026?

Neymar Jr. está disponible para el cruce ante Japón, pero Carlo Ancelotti no lo pone desde el arranque.

Este lunes 29 de junio, la selección de Brasil enfrenta a su par de Japón en el Houston Stadium, en Houston, por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que define quién avanza a octavos.

Publicidad

El equipo de Carlo Ancelotti llega a esta instancia después de ganar el Grupo C con 7 puntos. Empató 1-1 con Marruecos en el debut y luego encadenó dos triunfos contundentes: 3-0 ante Haití y 3-0 frente a Escocia. Japón, por su parte, fue segundo en el Grupo F con 5 unidades, producto del 2-2 contra Países Bajos, el 4-0 sobre Túnez y el 1-1 ante Suecia.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Japón y cuántos puestos lo separan de Brasil en el Mundial 2026

En la previa, una de las ausencias más llamativas en el once titular que prepara Ancelotti es la de Neymar Jr. El delantero está dentro de la consideración, viajó con normalidad y ya tuvo minutos en el cierre de la fase de grupos, pero volverá a empezar desde el banco.

¿Por qué Neymar no es titular ante Japón?

El ex Barcelona y PSG viene de una lesión en el gemelo que lo obligó a ser llevado con cuidado durante el Mundial. Ante Escocia, en la última fecha de la fase de grupos, volvió a jugar poco más de 15 minutos, una señal positiva para Brasil, pero todavía insuficiente para pensar en él como titular en un partido de eliminación directa.

Neymar Jr todavía no está para ser titular (Getty Images).

Publicidad

La idea de Ancelotti es seguir dándole minutos de forma progresiva y utilizarlo como una opción para el segundo tiempo, especialmente si Brasil necesita pausa, desequilibrio individual o mayor peso creativo cerca del área.

¿Quién reemplaza a Neymar en Brasil?

El lugar que podría ocupar Neymar en la zona ofensiva quedaría, en principio, para Rayan. Ancelotti prepara un ataque con Vinícius Júnior, Matheus Cunha como referencia central y Rayan como tercera pieza de ataque.

Publicidad

Brasil también arrastra la baja de Raphinha, afuera por una lesión muscular. Esa ausencia terminó de abrirle espacio a Rayan, que se mantendría en el equipo inicial después de participar en la goleada ante Escocia.

ver también En qué estadio juegan Brasil vs. Japón en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

La probable alineación de Brasil sería con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.