¿Por qué no juega Raphinha en Brasil vs. Japón por los 16avos del Mundial 2026?

Carlo Ancelotti mantendría a Rayan en el ataque, junto a Vinícius Júnior y Matheus Cunha, para buscar el pase a octavos del Mundial 2026.

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Houston Stadium, en Houston, y definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda del torneo.

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La Verdeamarela llega a este cruce después de ganar el Grupo C con 7 puntos. El equipo de Carlo Ancelotti debutó con un empate 1-1 frente a Marruecos y luego encadenó dos victorias por 3-0, primero contra Haití y después ante Escocia. Japón, en tanto, avanzó como segundo del Grupo F con 5 unidades: igualó 2-2 con Países Bajos, goleó 4-0 a Túnez y cerró la zona con un 1-1 ante Suecia.

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En la previa del partido, la baja más importante de los pentacampeones es la de Raphinha. El extremo del Barcelona no aparece en el once titular que prepara Ancelotti y tampoco está disponible para sumar minutos ante los nipones.

¿Por qué no juega Raphinha ante Japón?

Raphinha no juega porque arrastra una lesión muscular en la zona posterior del muslo derecho. El problema físico ya lo había dejado fuera del partido ante Escocia, en la última fecha de la fase de grupos, y no logró recuperarse a tiempo para el primer cruce de eliminación directa.

Raphinha se piede el duelo ante Japón por una lesión muscular (Getty Images).

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El atacante de 29 años venía siendo una pieza importante por el carril derecho de la ofensiva brasileña. De todos modos, Ancelotti no cambiará demasiado su esquema y mantendrá una delantera con velocidad y desequilibrio en el uno contra uno.

¿Quién reemplaza a Raphinha en Brasil?

El reemplazante de Raphinha será Rayan. El prometedor atacante de 19 años ya tuvo minutos y respondió bien en la goleada 3-0 ante Escocia, donde incluso aportó una asistencia para uno de los goles de Vinícius.

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Con Raphinha descartado y Neymar todavía siendo llevado de a poco tras su lesión en el gemelo, Ancelotti apuesta por el jugador del Bournemouth de Inglaterra desde el inicio. Así, el ataque brasileño queda formado por Vinícius por izquierda, Matheus Cunha como referencia central y Rayan por el sector derecho.

El XI de Brasil

Así forma la Verdeamarela, sin Raphinha ni Neymar (Selección Brasil).