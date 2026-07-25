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Iván Barton volvió a pitar en El Salvador tras el Mundial 2026 y la reacción de la afición sorprendió a todos

Iván Barton tuvo un regreso inesperado luego de su actividad en el Mundial 2026.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El árbitro salvadoreño tuvo un regreso inesperado
© Getty ImagesEl árbitro salvadoreño tuvo un regreso inesperado

El árbitro salvadoreño Iván Barton volvió este fin de semana a la actividad del fútbol nacional tras su histórica participación en la Copa del Mundo 2026, pero su regreso estuvo marcado por un momento muy diferente al que suelen vivir los jueces. Antes del inicio del encuentro entre Aruba y Alianza, el silbante fue recibido entre aplausos, solicitudes de fotografías y decenas de autógrafos por parte de los aficionados.

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La escena dejó en evidencia el enorme prestigio que Barton conquistó durante el Mundial, donde se consolidó como uno de los árbitros de mayor confianza para la FIFA. A su llegada al escenario del partido, varios niños y seguidores se acercaron para saludarlo y pedirle que firmara camisetas, balones y otros recuerdos, convirtiéndolo en el gran protagonista incluso antes de que comenzara el compromiso.

Iván Barton y David Morán reciben el reconocimiento de la afición

Los videos difundidos por El Gráfico mostraron a un Iván Barton cercano con la afición, atendiendo con paciencia cada solicitud de autógrafos y fotografías antes de dirigirse al terreno de juego. El emotivo recibimiento también alcanzó al árbitro asistente David Morán, quien formó parte de la cuarteta salvadoreña que brilló en la Copa del Mundo 2026 y que igualmente recibió muestras de cariño por parte de los asistentes.

La imagen resulta poco habitual dentro del fútbol, donde los árbitros suelen ocupar un papel discreto e incluso convertirse en blanco de críticas tras cada jornada. En esta ocasión ocurrió todo lo contrario. Tanto Barton como Morán fueron tratados como auténticos referentes del deporte salvadoreño, reflejando el impacto que tuvo su destacada actuación en la máxima competición del fútbol mundial.

El reconocimiento no es casualidad. Iván Barton regresó al país después de firmar una actuación histórica en el Mundial 2026, donde dirigió algunos de los encuentros más importantes del torneo y fortaleció el prestigio del arbitraje centroamericano ante los ojos de la FIFA. Ese recorrido internacional ha cambiado por completo la percepción de los aficionados hacia los colegiados nacionales.

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Tras el cálido recibimiento, el experimentado silbante dejó de lado los homenajes para enfocarse en su labor dentro del campo, impartiendo justicia en el duelo entre Aruba y Alianza. Así, Iván Barton inició oficialmente una nueva etapa en el fútbol salvadoreño, llevando consigo el reconocimiento ganado en la Copa del Mundo 2026 y demostrando que también un árbitro puede convertirse en un ídolo para la afición.

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