El subcampeón del mundo y la poderosa selección africana se enfrentar en Nueva Jersey con un árbitro muy especial.

Alireza Faghani es el árbitro principal de Francia vs. Senegal, partido correspondiente al Grupo I del Mundial 2026, que se disputa este martes 16 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Faghani llega como uno de los árbitros más experimentados de la Copa del Mundo, con recorrido en torneos FIFA, finales internacionales y varias participaciones mundialistas. Para un cruce de alto perfil, entre el vigente subcampeón del mundo y una de las selecciones africanas más fuertes, su experiencia aparece como un factor clave.

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Quién es Alireza Faghani, el árbitro de Francia vs. Senegal

Alireza Faghani es un árbitro nacido en Irán, pero actualmente representa a Australia en el panel internacional. Tiene una larga trayectoria dentro del arbitraje asiático y mundial, y está considerado uno de los jueces más reconocidos de la AFC.

Esta no será su primera Copa del Mundo. Fue parte del cuerpo arbitral en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y ahora vuelve a estar presente en el Mundial 2026.

Su presencia en Francia vs. Senegal responde justamente a ese perfil: un juez acostumbrado a partidos internacionales, selecciones de jerarquía y escenarios de máxima exposición.

Francia va por su tercera estrella en el Mundial de United 2026.

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Finales internacionales en su recorrido

El antecedente más fuerte de Faghani está en las finales que dirigió a lo largo de su carrera. Fue árbitro de la final olímpica masculina de Río 2016 entre Brasil y Alemania, un partido de enorme tensión por el contexto, el estadio y la presión local.

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También dirigió finales en torneos FIFA y competiciones asiáticas, lo que reforzó su lugar dentro del arbitraje internacional. En 2025, además, fue designado para la final del Mundial de Clubes, otro respaldo importante dentro de su trayectoria reciente.

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El cuerpo arbitral de Francia vs. Senegal

Árbitro principal: Alireza Faghani

Alireza Faghani Asistente 1: Anton Shchetinin

Anton Shchetinin Asistente 2: Ashley Beecham

Ashley Beecham Cuarto árbitro: Istvan Kovacs

Istvan Kovacs VAR: Pol van Boekel