¿Por qué Édouard Mendy no ataja en Senegal vs. Bélgica por los 16avos del Mundial 2026?

Este es el motivo de la ausencia de Mendy contra Bélgica en los 16avos de final. El portero había sido titular con Senegal en los primeros partidos del Mundial 2026.

Senegal va por la hazaña contra Bélgica en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El duelo tendrá lugar este miércoles en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, y la selección africana arriba con ilusión luego de golear 5-0 a Irak para clasificar de ronda como una de las ocho mejores terceras.

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Una de las bajas más significativas que tendrán los Leones de Teranga en el cruce con los belgas es la de su guardameta estelar, Édouard Mendy, quien había sido titular en los dos primeros cotejos del Grupo G: las derrotas ante Francia (1-3) y Noruega (0-3).

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¿Por qué Mendy no ataja contra Bélgica?

Fue precisamente en el partido ante los noruegos que Mendy sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda que lo obligó a abandonar el terreno de juego al minuto 63. Por ende, el seleccionador Pape Thiaw alineará al portero que lo reemplazó, Mory Diaw, en el choque ante Bélgica por los 16avos de final.

“Estará con nosotros mañana, por supuesto, aunque no esté en condiciones de jugar”, explicó Thiaw sobre Mendy, quien en la previa viajó a Arabia Saudita —actualmente milita en Al-Ahli— para realizarse más estudios médicos y tener un diagnóstico más preciso.

El arquero de 34 años registra 59 encuentros disputados con Senegal, 34 goles recibidos y 31 vallas invictas. Un gran promedio. En el caso de que avancen a octavos, es una incógnita si estaría disponible nuevamente para enfrentar al vencedor del cruce Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina.

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El XI de Senegal para enfrentar a Bélgica. (Foto: Fédération Sénégalaise de Football)

En resumen

Edouard Mendy se perderá el Senegal vs. Bélgica por los 16avos de final del Mundial 2026 tras sufrir una lesión en su rodilla izquierda.

Ante la sensible baja del arquero del Al-Ahli, el seleccionador Pape Thiaw confiará la portería de los Leones de Teranga a Mory Diaw para buscar el pase a octavos en Seattle.

Aunque Mendy viajó a Arabia Saudita para realizarse estudios médicos, su presencia en una eventual siguiente ronda ante Estados Unidos o Bosnia sigue siendo una incógnita.