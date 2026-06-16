El portero de Senegal tiene una de las historias más sorprendentes de todo el Mundial 2026.

Pocos futbolistas de los que disputan el Mundial 2026 tienen una historia tan impactante como la de Édouard Mendy. Hoy es el arquero titular de Senegal y una de las grandes figuras de su selección, pero hace poco más de una década atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida: estaba desempleado, sin club y contemplaba seriamente abandonar el fútbol.

Lejos de los focos y del reconocimiento internacional que llegó después, el guardameta tuvo que luchar contra la incertidumbre antes de convertirse en campeón de Europa y referente de los Leones de la Teranga. Ahora, en la Copa del Mundo, buscará liderar a Senegal en uno de los desafíos más importantes de su carrera.

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Cuando el retiro parecía inevitable

Nacido en Francia el 1° de marzo de 1992 y con raíces senegalesas, Mendy realizó buena parte de su formación futbolística en Le Havre. Sin embargo, su camino hacia la élite estuvo lejos de ser lineal.

Tras su paso por el Cherbourg de la tercera división, en 2014 quedó sin equipo y pasó varios meses sin encontrar una nueva oportunidad. Sin ingresos y sin ofertas concretas, debió inscribirse en la oficina de desempleo para recibir asistencia económica mientras intentaba mantenerse ligado al fútbol.

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La situación llegó a ser tan complicada que comenzó a considerar el retiro. Según contó años después, las dudas eran permanentes y el futuro parecía cada vez más incierto. Mientras muchos de sus contemporáneos daban sus primeros pasos en el profesionalismo, él luchaba simplemente por seguir jugando.

La oportunidad que cambió su carrera

Cuando parecía que todas las puertas estaban cerradas, apareció una nueva oportunidad. Mendy logró reinsertarse en el fútbol francés y comenzó un lento pero constante ascenso que lo llevó a reconstruir su carrera.

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Su crecimiento se consolidó en el Stade de Reims, donde consiguió continuidad y comenzó a llamar la atención de equipos de mayor nivel. Más tarde llegó al Rennes, club en el que terminó de explotar y se convirtió en uno de los mejores arqueros de la Ligue 1.

Aquellas actuaciones despertaron el interés del Chelsea, que decidió apostar por él en 2020. La transferencia representó un giro total para un futbolista que apenas unos años antes había estado sin trabajo.

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De desempleado a campeón de la Champions League

La adaptación al fútbol inglés fue inmediata. Mendy se ganó rápidamente la titularidad en el Chelsea y se transformó en una de las grandes figuras del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

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La recompensa llegó en la temporada 2020-21, cuando fue pieza clave en la conquista de la UEFA Champions League. El arquero senegalés registró actuaciones decisivas a lo largo del torneo y terminó levantando el trofeo más importante del fútbol europeo a nivel de clubes.

Su historia dio la vuelta al mundo porque simbolizaba una de las transformaciones más sorprendentes que se recuerden en el deporte: de hacer fila en una oficina de desempleo a conquistar Europa en apenas seis años.

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Édouard Mendy ganó la Champions League 2020/21 con el Chelsea. (Getty Images)

El líder de Senegal en el Mundial 2026

Además de sus éxitos a nivel de clubes, Mendy se convirtió en uno de los pilares de Senegal. Fue fundamental para la obtención de la Copa Africana de Naciones, el primer gran título internacional en la historia de su país.

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Con experiencia en las máximas competiciones y una personalidad forjada en la adversidad, llega al Mundial 2026 como uno de los referentes del plantel africano. Su liderazgo, seguridad bajo los tres palos y capacidad para aparecer en los momentos decisivos son algunas de las armas con las que Senegal sueña dar pelea frente a las grandes potencias.

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Después de haber estado al borde del retiro, Édouard Mendy tiene una nueva oportunidad para seguir escribiendo capítulos memorables. Y en una Copa del Mundo, donde las historias improbables suelen encontrar su lugar, pocos están tan preparados como él para volver a desafiar todos los pronósticos.

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En síntesis