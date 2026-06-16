Mundial 2026: por qué Senegal tiene tantos jugadores nacidos en Francia y cómo decidieron jugar con los Leones

La presencia de futbolistas senegaleses nacidos en Francia en el Mundial 2026 responde a una historia de colonización, formación deportiva y elección de identidad.

Senegal debuta en el Mundial 2026 ante Francia con una particularidad fuerte dentro del plantel que confeccionó el técnico Pape Thiaw: 10 de sus 26 convocados nacieron en territorio francés.

Ellos son Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Pape Gueye, Iliman Ndiaye e Ibrahim Mbaye. La cifra impacta porque el rival es justamente Francia, pero tiene una explicación histórica muy evidente.

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Una historia que empezó mucho antes del Mundial

El vínculo entre Senegal y Francia empezó mucho antes del fútbol moderno. El territorio fue una de las posesiones francesas más antiguas en África occidental, con presencia colonial desde el siglo XVII y un rol fundamental dentro del África Occidental Francesa.

Dakar, una urbe que hoy cuenta con más de 1.2 millones de habitantes, fue capital de esa federación colonial desde 1902. Senegal logró su independencia en 1960, pero el idioma, las redes educativas, los vínculos administrativos y la circulación de personas entre ambos países siguieron activos durante décadas.

Senegal se independizó de Francia en 1960 bajo el liderazgo de Léopold Sédar Senghor (Face2FaceAfrica).

Después de la emancipación, Francia se transformó en uno de los principales destinos de la migración senegalesa. Hubo estudiantes, trabajadores, familias instaladas en ciudades como París, Marsella, Rouen, Poissy o Montreuil, y también una segunda generación nacida directamente en suelo francés.

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De ese proceso salen muchos futbolistas que crecieron en Francia, se formaron en clubes franceses y, al mismo tiempo, mantuvieron lazos familiares, culturales y afectivos con Senegal.

Más de un tercio de los convocados de Senegal al Mundial 2026 nacieron en Francia (Getty Images).

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En el fútbol, esa historia se traduce en jugadores con doble posibilidad deportiva, que tienen formación francesa, pasaporte europeo o pasos por categorías juveniles de equipos de la Ligue 1, pero también elegibilidad para Senegal por origen familiar.

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Koulibaly, Mendy y muchos más

Kalidou Koulibaly es uno de los ejemplos más claros. Nació en Saint-Dié-des-Vosges, Francia, y llegó a jugar para Francia Sub-20 antes de elegir a Senegal en mayores. Con los Leones se transformó en capitán, referente defensivo y campeón africano.

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Édouard Mendy, nacido en Montivilliers, también hizo su carrera inicial en el fútbol francés antes de consolidarse como arquero de Senegal y convertirse en una figura internacional durante su etapa en Chelsea.

Kalidou Koulibaly, el portentoso capitán de los Leones (Getty Images).

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La presencia de tantos nacidos en Francia no significa una desconexión con Senegal. En realidad, en muchos casos ocurre lo contrario, ya que son futbolistas criados en familias africanas, con vínculos directos con el país y forman parte de un una selección que les ofrece pertenencia.

En síntesis

Senegal tiene 10 jugadores nacidos en Francia en su plantel mundialista.

El vínculo entre ambos países viene del período colonial y se reforzó con la migración senegalesa hacia Francia desde los años 60.

Varios futbolistas pasaron por selecciones juveniles francesas antes de elegir a los Leones de Teranga.