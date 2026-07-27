Tras la derrota ante México: qué necesita Costa Rica para clasificar al Mundial Sub-20

La Tricolor no tiene asegurada su participación en la Copa del Mundo Sub-20 que se hará en 2027.

Este lunes por la noche, la Selección de Costa Rica Sub-20 se enfrentó a su par de México por la segunda jornada del Grupo B del Campeonato de Concacaf. La Sele se llevó un resultado negativo tras caer por 2-0 frente al Tri, que hace de local.

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La Tricolor contó con un hombre más durante gran parte de la segunda parte. Al minuto 50, cuando el juego iba 1-0, el mexicano Sebastián Liceaga arremetió contra Gabriel Sibaja con una durísima infracción que derivó en una tarjeta roja. La Sele no pudo aprovecharlo y sufrió un gol más.

Ahora, todo se definirá en la última jornada, cuando Costa Rica enfrente a Antigua y Barbuda, el único rival del grupo que no sumó tras acumular dos derrotas seguidas. Este lunes, en el primer turno, cayó ante Guatemala por 4-0.

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¿Qué necesita Costa Rica para clasificar al Mundial Sub-20?

La Sele necesita ganar para depender de sí misma para clasificar a los cuartos de final del Campeonato de la Concacaf. Un empate la dejaría muy bien parada para clasificar como segunda, si es que México derrota a Guatemala, o como una de las mejores terceras. Solo irán a la Copa del Mundo los que resulten semifinalistas.

La derrota deja a La Sele muy comprometida. Si cae contra el seleccionado antiguano y Guatemala suma ante México, los Ticos quedarán eliminados en fase de grupos y se quedarán sin la posibilidad de clasificar al Mundial que se llevará a cabo en 2027.

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La última fecha se jugará el próximo jueves 30 de julio, día en el que se definirá el Grupo B. El encuentro está programado para las 4:00 p.m. de Costa Rica. Más tarde, será el turno de Guatemala y México en el mismo estadio.