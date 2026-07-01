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La TV lo censuró: los intrusos que obligaron a parar el partido Bélgica vs. Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026

El partido en Seattle dejó una imagen que hasta ahora no se había visto en el torneo.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Al menos tres intrusos ingresaron en Bélgica vs. Senegal.
© Getty ImagesAl menos tres intrusos ingresaron en Bélgica vs. Senegal.

Durante el partido entre Bélgica y Senegal por los 16avos de final ocurrió algo que hasta el momento no se había visto en el Mundial 2026: el ingreso de intrusos que obligaron a parar el partido en Seattle.

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El hecho ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo, con los africanos ya arriba en el marcador por 1-0, y como indica el protocolo FIFA, la transmisión oficial censuró el momento y no mostró lo que ocurría.

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Pero en época de mil cámaras y redes sociales, el incidente no pudo mantenerse oculto por mucho tiempo.

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Según por lo que se pudo ver después en videos desde las tribunas, fueron al menos tres los invasores que saltaron al campo de juego en el Lumen Field justo cuando Bélgica se disponía a patear un tiro libre.

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Los fotógrafos de la agencia Getty Images captaron el momento y subieron rápidamente las imágenes que pueden ver a continuación:

Las imágenes en Seattle tomadas por la agencia Getty Images.

Las imágenes en Seattle tomadas por la agencia Getty Images.

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El tackle para denetener al invasor. (Getty Images)

El tackle para denetener al invasor. (Getty Images)

La seguridad actuó con rapidez. (Getty Images)

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Así se llevaron a uno de los invasores. (Getty Images)

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