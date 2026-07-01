El partido en Seattle dejó una imagen que hasta ahora no se había visto en el torneo.

Durante el partido entre Bélgica y Senegal por los 16avos de final ocurrió algo que hasta el momento no se había visto en el Mundial 2026: el ingreso de intrusos que obligaron a parar el partido en Seattle.

Publicidad

El hecho ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo, con los africanos ya arriba en el marcador por 1-0, y como indica el protocolo FIFA, la transmisión oficial censuró el momento y no mostró lo que ocurría.

ver también ¿Por qué Édouard Mendy no ataja en Senegal vs. Bélgica por los 16avos del Mundial 2026?

Pero en época de mil cámaras y redes sociales, el incidente no pudo mantenerse oculto por mucho tiempo.

Tweet placeholder

Según por lo que se pudo ver después en videos desde las tribunas, fueron al menos tres los invasores que saltaron al campo de juego en el Lumen Field justo cuando Bélgica se disponía a patear un tiro libre.

Publicidad

Los fotógrafos de la agencia Getty Images captaron el momento y subieron rápidamente las imágenes que pueden ver a continuación:

Las imágenes en Seattle tomadas por la agencia Getty Images.

Publicidad

El tackle para denetener al invasor. (Getty Images)

La seguridad actuó con rapidez. (Getty Images)

Publicidad