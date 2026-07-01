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Bélgica está en 8vos de final: contra quién y cuándo juega su próximo partido del Mundial 2026

Bélgica superó de manera agónica a Senegal en Seattle y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Bélgica remonta para eliminar a Senegal
© Getty ImagesBélgica remonta para eliminar a Senegal

La Selección de Bélgica se convirtió en una de las clasificadas a los octavos de final de la Copa del Mundo del 2026, luego de hacer una remontada épica contra Senegal tras ir perdiendo 2-0 y luego empató en el tiempo regular, para terminar ganando 3-2 en los tiempos extras.

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Los senegaleses iniciaron ganando con los tantos de Ismaila Sarr y Habib Diarra, que hasta el minuto 86 tuvieron esa ventaja e incluso se pensó que ya estaba sentenciada la llave, pero los diablos rojos no se dieron por vencidos.

El histórico  Romelu Lukaku y Youri Tielemans marcaron a los minuto 86 y 89 para Bélgica y mandar el partido al alargue, causando la desilusión de los africanos, que luego en el segundo tiempo extra tuvieron un penal en contra que transformó Tielemans para hacer el 3-2 final.

Contra quién juega Bélgica en Octavos de Final

Con esta victoria, Bélgica se instala en los octavos de final del Mundial 2026 y ahora tendrá que enfrentar al ganador del cruce de Estados Unidos y Bosnia – Herzegovina que se jugarán el pase a segunda hora.

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Los belgas están a la espera de un contrincante en el que los de las barras y las estrellas parecen ser favoritos por ser locales, pero al final los bosnios apostarán por su fortaleza física y defensiva para meterse entre los mejores 16.

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Cuándo y dónde juega Bélgica los octavos de final

Bélgica jugará los octavos de final el lunes 6 de julio a las 13:00 horas de Centroamérica (14:00 horas de Panamá), el juego ante estadounidenses o bosnios serán nuevamente en el estadio de Seattle.

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