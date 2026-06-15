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Irán vs. Nueva Zelanda EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Seguí EN VIVO el minuto a minuto del partido de la primera fecha del Grupo G entre Irán y Nueva Zelanda.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los Ángeles Stadium albergará este encuentro.
© Getty ImagesLos Ángeles Stadium albergará este encuentro.

Este lunes, Irán y Nueva Zelanda disputarán en el último turno su primera jornada por el Grupo G del Mundial 2026. El encuentro que se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles comenzará a las 7:00 pm. de Centroamérica.

El seleccionado iraní viene de acumular tres victorias consecutivas en juegos amistosos. En marzo, derrotó a Costa Rica por 3-0. Semanas atrás, le ganó 3-1 a Gambia y luego hizo lo propio ante Mali por 2-0. Arriban a este juego como el favorito a quedarse con el juego.

Enfrente estará Nueva Zelanda, que tendrá gran apoyo de la afición por el fenómeno que generó la figura de Tim Payne. El defensor será titular en el debut de los neozelandeses. No llegan en buena forma. La última vez que ganaron fue en junio de 2025 ante Costa de Marfil por 1-0. Desde entonces, sumaron ocho derrotas y un empate.

Irán vs. Nueva Zelanda: a qué hora y dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

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Dónde ver EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda en Centroamérica

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox+
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, FOX Sports y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
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¿Cómo llega Nueva Zelanda?

A diferencia del equipo iraní, Nueva Zelanda no atraviesa un buen presente. La selección del Mundial 2026 peor ubicada en el ranking FIFA arrastra nueve partidos sin ganar. Ocho derrotas y un empate desde junio de 2025.

¿Cómo llega Irán?

Los iraníes acumulan tres victorias consecutivas desde marzo del 2025.

Iniciaron la racha goleando a Costa Rica por 5-0. El 29 de mayo derrotaron a Zambia por 3-1 y el pasado 4 de junio vencieron por 2-0 a Mali.

¿Cómo está el historial entre Irán y Nueva Zelanda?

Hay dos antecedentes entre Irán y Nueva Zelanda. El de este lunes será el tercero.

El historial le pertenece a los iraníes, que ganaron uno y empataron el otro.

  • 12 de agosto de 1973 - amistoso internacional: Nueva Zelanda 0-0 Irán
  • 12 de octubre de 2003 - Copa Desafío AFC-OFC: Irán 3-0 Nueva Zelanda

El árbitro designado por la FIFA

El mexicano César Ramos impartirá justicia en el SoFi Stadium.

Tim Payne presente en el césped: será titular en el debut

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Nueva Zelanda también confirma el XI titular

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Sarpreet Singh, Callum McCowatt, Elijah Just; y Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

¡Tenemos alineación confirmada de Irán en el SoFi Stadium!

Les damos la bienvenida al minuto a minuto de Irán-Nueva Zelanda

En Los Ángeles, Tim Payne hace su debut en la Copa del Mundo.

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