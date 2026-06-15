Irán vs. Nueva Zelanda EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Seguí EN VIVO el minuto a minuto del partido de la primera fecha del Grupo G entre Irán y Nueva Zelanda.

Este lunes, Irán y Nueva Zelanda disputarán en el último turno su primera jornada por el Grupo G del Mundial 2026. El encuentro que se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles comenzará a las 7:00 pm. de Centroamérica.

El seleccionado iraní viene de acumular tres victorias consecutivas en juegos amistosos. En marzo, derrotó a Costa Rica por 3-0. Semanas atrás, le ganó 3-1 a Gambia y luego hizo lo propio ante Mali por 2-0. Arriban a este juego como el favorito a quedarse con el juego.

Enfrente estará Nueva Zelanda, que tendrá gran apoyo de la afición por el fenómeno que generó la figura de Tim Payne. El defensor será titular en el debut de los neozelandeses. No llegan en buena forma. La última vez que ganaron fue en junio de 2025 ante Costa de Marfil por 1-0. Desde entonces, sumaron ocho derrotas y un empate.

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Dónde ver EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda en Centroamérica