Bronca con el hondureño: Zlatan Ibrahimovic expone a Saíd Martínez por el penal que pitó contra Senegal en el Mundial 2026

El exdelantero de la selección de Suecia, Zlatan Ibrahimovic, se pronunció con dureza sobre la polémica actuación arbitral del hondureño Said Martínez en el duelo en el que Bélgica derrotó 3-2 a Senegal gracias a un penal señalado en el tiempo añadido del segundo tiempo extra. El histórico atacante consideró que una decisión de esa magnitud no debería definir un partido de eliminación directa.

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Durante la transmisión de FOX para Estados Unidos, Ibrahimovic aseguró que la selección africana tiene razones para sentirse perjudicada en el Mundial y afirmó que este tipo de situaciones comienzan a repetirse. “Si yo fuera Senegal, estaría haciendo preguntas serias. Esto se está convirtiendo en un patrón. Primero la final de la AFCON contra Marruecos, ahora otro torneo masivo, otro partido enorme, otra decisión de penalti en los minutos finales que va en su contra“, manifestó.

Zlatan pide mayor consistencia en el arbitraje

El exfutbolista también ironizó sobre la forma en la que se resolvieron encuentros de tanta trascendencia y defendió que los protagonistas sean los jugadores dentro del terreno de juego. “¿Me estás diciendo que en dos de los partidos más grandes que han jugado, el momento definitorio viene de un penalti? Eso es increíblemente difícil de aceptar. Siempre he dicho que el fútbol es un juego de contacto. Las grandes finales y los partidos de eliminación directa no deberían decidirse por decisiones blandas. Deja que los jugadores decidan el partido, no las decisiones controvertidas“, expresó.

Además, Zlatan Ibrahimovic aseguró comprender el sentimiento de frustración que vive el plantel senegalés tras quedar eliminado de la Copa del Mundo por la decisión de Said Martínez. “Imagina la frustración en ese vestuario de Senegal. Luchan durante noventa minutos, defienden con corazón, lo dan todo por el escudo, y una vez más un solo silbato cambia toda la historia. Entiendo por qué los jugadores de Senegal están enfadados. Entiendo por qué los aficionados están furiosos. Cuando algo así sucede dos veces en los escenarios más grandes, la gente siempre va a cuestionar la consistencia“, afirmó.

El sueco dejó claro que su crítica no está dirigida contra Bélgica ni contra Marruecos, sino hacia la necesidad de que exista mayor uniformidad en los criterios arbitrales. “Esto no se trata de Bélgica o Marruecos. Se trata del fútbol. Los jugadores merecen consistencia de los árbitros, especialmente en finales y partidos de eliminación directa de la Copa Mundial donde una decisión puede destruir años de trabajo“, puntualizó.

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Finalmente, Ibrahimovic lamentó que el esfuerzo realizado por Senegal haya quedado opacado por una decisión arbitral y no por lo ocurrido en el juego. “Senegal le ha mostrado al mundo que pertenece a lo más alto. No deberían abandonar estos torneos hablando de decisiones arbitrales. Deberían abandonar hablando de fútbol. Si ese penalti hace que Bélgica pase, Senegal llevará este dolor durante mucho tiempo porque siempre se preguntarán qué podría haber pasado si se hubiera permitido que el partido se decidiera por sí mismo“, sentenció el exgoleador sueco.