Como si los señalamientos por amaño por parte de Egipto ante la FIFA no fueran suficientes, ahora el FBI interviene contra la AFA.

Mientras la Selección Argentina todavía celebra su agónico pase a los cuartos de final del Mundial 2026, un verdadero terremoto institucional y deportivo sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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La albiceleste no sólo enfrenta el señalamiento internacional por las infundadas acusaciones de amaño por parte de la selección de Egipto, sino que sus altos mandos han quedado bajo la lupa directa de la justicia estadounidense.

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El FBI y los millones de la AFA bajo sospecha

El escándalo de escritorio podría tener consecuencias históricas. Según reveló una profunda investigación del Diario La Nación de Argentina a cargo del periodista Hugo Alconada Mon, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI han comenzado a tomar testimonios en Washington y Miami para investigar presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario que involucran a la cúpula de la AFA.

La investigación tiene en la mira a la gestión del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. El foco de los fiscales federales es la empresa TourProdEnter LLC, administrada por el empresario Javier Faroni, la cual funcionó como agente de cobro de los jugosos contratos internacionales de la AFA en Estados Unidos.

Chiqui Tapia, presidente de la FIFA, con Messi y De Paul. (Instagram)

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De acuerdo con la información de La Nación, esta empresa canalizó cientos de millones de dólares (provenientes de sponsors como Adidas y Warner) a través de cuentas en bancos norteamericanos como Citibank, Bank of America y JP Morgan. De los más de 260 millones de dólares administrados, los investigadores rastrean el desvío de unos 57 millones de dólares que fueron distribuidos sin ninguna justificación económica clara. El dinero habría terminado en sociedades vinculadas a Toviggino, a familiares y hasta a personas que cobraban planes sociales en Argentina.

El cerco se estrecha y el FBI evalúa si existe material suficiente para abrir una investigación criminal formal en pleno desarrollo de la Copa del Mundo.

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“El torneo está amañado”: el escándalo en la cancha

Como si la intervención del FBI no fuera suficiente dolor de cabeza para la AFA, el clima en los estadios está al rojo vivo. En los octavos de final, Argentina eliminó a Egipto por 3-2 en un partido que los africanos iban ganando 2-0 hasta el minuto 78 y sufrieron una ráfaga de tres goles en 15 minutos.

La eliminación desató la furia absoluta de los Faraones. Primero fue su DT quien denunció que el juego estuvo amañado y luego se sumó la Federación Egipcia, que elevó una queja formal ante la FIFA exigiendo la exclusión definitiva del árbitro francés François Letexier y sus asistentes, tras la anulación de un gol mediante el VAR y un supuesto penal no sancionado.

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Todo Egipto le reclama a la FIFA por las decisiones del árbitro francés.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Todo es una cuestión de marketing y de dinero. Ellos quieren que Messi sea nuevamente campeón del mundo”, aseguró Hossam Hassan, el técnico egipcio.

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En síntesis