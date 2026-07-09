Facundo Tello dirige el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final: qué jugadores están al límite.

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que no solo define a un semifinalista. También puede dejar consecuencias importantes por acumulación de tarjetas amarillas.

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Ambas selecciones llegan al cruce con futbolistas apercibidos. Esto significa que, si reciben una nueva amarilla ante el rival de turno y su equipo avanza, deberán cumplir una fecha de suspensión y se perderán la semifinal.

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Qué jugadores de Francia llegan con amarilla ante Marruecos

Francia llega al partido contra Marruecos con dos futbolistas apercibidos. Los jugadores de Les Bleus que deberán cuidarse en los cuartos de final son:

Manu Koné

Michael Olise

Qué jugadores de Marruecos llegan con amarilla ante Francia

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Marruecos tiene más jugadores condicionados que Francia para este partido. Los futbolistas de los Leones del Atlas que llegan al límite son:

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Issa Diop

Achraf Hakimi

Redouane Halhal

Bilal El Khannouss

Por qué podrían perderse la semifinal del Mundial 2026

El reglamento de la FIFA establece que las tarjetas amarillas se limpian después de los cuartos de final. Es decir, los jugadores que avancen a semifinales ya no arrastrarán las amarillas acumuladas desde las rondas anteriores.

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Sin embargo, si un futbolista llega apercibido y recibe otra amarilla en cuartos de final, deberá cumplir una fecha de suspensión. Por eso, los jugadores de Francia y Marruecos que ya están al límite pueden perderse la semifinal si son amonestados en este partido.

La regla busca evitar que un jugador se pierda la final por acumulación de amarillas, pero no elimina el riesgo en cuartos. En esta instancia, una tarjeta todavía puede dejar a una figura afuera del siguiente partido.

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Qué otros jugadores llegan con amarilla a los cuartos de final

Además de los apercibidos de Francia y Marruecos, hay otros futbolistas que también deberán cuidarse en los cuartos de final del Mundial 2026. Si reciben una nueva amarilla y sus selecciones avanzan, se perderán la semifinal.

España: Ferrán Torres.

Ferrán Torres. Bélgica: Brandon Mechele.

Brandon Mechele. Argentina: Gonzalo Montiel.

Gonzalo Montiel. Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.

Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim. Inglaterra: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.

Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi. Noruega: Antonio Nusa.

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