Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que no solo define a un semifinalista. También puede dejar consecuencias importantes por acumulación de tarjetas amarillas.
Ambas selecciones llegan al cruce con futbolistas apercibidos. Esto significa que, si reciben una nueva amarilla ante el rival de turno y su equipo avanza, deberán cumplir una fecha de suspensión y se perderán la semifinal.
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Qué jugadores de Francia llegan con amarilla ante Marruecos
Francia llega al partido contra Marruecos con dos futbolistas apercibidos. Los jugadores de Les Bleus que deberán cuidarse en los cuartos de final son:
- Manu Koné
- Michael Olise
Qué jugadores de Marruecos llegan con amarilla ante Francia
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Marruecos tiene más jugadores condicionados que Francia para este partido. Los futbolistas de los Leones del Atlas que llegan al límite son:
- Issa Diop
- Achraf Hakimi
- Redouane Halhal
- Bilal El Khannouss
Por qué podrían perderse la semifinal del Mundial 2026
El reglamento de la FIFA establece que las tarjetas amarillas se limpian después de los cuartos de final. Es decir, los jugadores que avancen a semifinales ya no arrastrarán las amarillas acumuladas desde las rondas anteriores.
Sin embargo, si un futbolista llega apercibido y recibe otra amarilla en cuartos de final, deberá cumplir una fecha de suspensión. Por eso, los jugadores de Francia y Marruecos que ya están al límite pueden perderse la semifinal si son amonestados en este partido.
La regla busca evitar que un jugador se pierda la final por acumulación de amarillas, pero no elimina el riesgo en cuartos. En esta instancia, una tarjeta todavía puede dejar a una figura afuera del siguiente partido.
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Qué otros jugadores llegan con amarilla a los cuartos de final
Además de los apercibidos de Francia y Marruecos, hay otros futbolistas que también deberán cuidarse en los cuartos de final del Mundial 2026. Si reciben una nueva amarilla y sus selecciones avanzan, se perderán la semifinal.
- España: Ferrán Torres.
- Bélgica: Brandon Mechele.
- Argentina: Gonzalo Montiel.
- Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.
- Inglaterra: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.
- Noruega: Antonio Nusa.
Datos clave
- Francia vs. Marruecos se juega por los cuartos de final del Mundial 2026.
- Francia tiene dos jugadores apercibidos: Manu Koné y Michael Olise.
- Marruecos tiene cuatro jugadores apercibidos: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss.
- Si reciben una amarilla y su equipo avanza, se perderán la semifinal.
- Las tarjetas amarillas se limpian después de los cuartos de final.
- Ningún jugador puede perderse la final por acumulación de amarillas, salvo que sea expulsado o sancionado por otra vía.