Quiénes son los jugadores “extranjeros” de Francia en el Mundial 2026 y dónde nacieron

Francia tiene tres extranjeros entre los convocados que dispuso Didier Deschamps para esta Copa del Mundo.

Francia es una de las grandes candidatas del Mundial 2026 y también una selección que vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente en el fútbol moderno: el lugar de nacimiento de sus futbolistas. En el caso de Les Bleus, la enorme mayoría del plantel nació en territorio francés, pero hay tres casos puntuales de jugadores que nacieron fuera del país.

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De los 26 convocados por Didier Deschamps, 3 nacieron fuera de Francia: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. Los tres representan a Francia, pero sus historias personales tienen puntos de partida muy distintos: Inglaterra, Italia y Congo.

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Quiénes son los 3 jugadores “extranjeros” de Francia en el Mundial 2026

Los tres jugadores de Francia nacidos fuera del país tienen perfiles muy diferentes dentro del plantel de Didier Deschamps.

Michael Olise es uno de los nombres más importantes de esta lista. Nació en Inglaterra y llegó al Mundial como una de las variantes más desequilibrantes del ataque francés. Su zurda, su capacidad para jugar por dentro y por fuera, y su presente en el Bayern Múnich lo convirtieron en una pieza de mucho valor para Les Bleus.

Marcus Thuram nació en Parma, Italia, durante la etapa de su padre, Lilian Thuram, como futbolista. Su historia, sin embargo, está totalmente conectada con Francia: es hijo de un campeón del mundo con Les Bleus y construyó su carrera internacional con la selección francesa.

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Brice Samba, por su parte, nació en Congo y se formó futbolísticamente en Francia. El arquero aparece dentro del grupo elegido por Deschamps para competir en el Mundial 2026 y completa la lista de nacidos fuera del país.

Los 23 jugadores de Francia que nacieron en el país

La mayor parte del plantel francés nació en Francia. Estos son los 23 futbolistas nacidos en territorio francés que completan la convocatoria:

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Mike Maignan

Robin Risser

Lucas Digne

Malo Gusto

Lucas Hernández

Theo Hernández

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Maxence Lacroix

William Saliba

Dayot Upamecano

N’Golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Warren Zaïre-Emery

Maghnes Akliouche

Bradley Barcola

Rayan Cherki

Ousmane Dembélé

Désiré Doué

Jean-Philippe Mateta

Kylian Mbappé

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Francia, una selección con muchas raíces distintas

Aunque solo tres jugadores nacieron fuera del país, el caso de Francia no se entiende únicamente por el lugar de nacimiento. Les Bleus tienen una identidad atravesada por historias familiares vinculadas a África, el Caribe y otros territorios.

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Kylian Mbappé, por ejemplo, nació en París, pero tiene raíces familiares en Camerún y Argelia. Ousmane Dembélé nació en Francia y cuenta con vínculos familiares en África occidental. N’Golo Kanté, también nacido en Francia, es hijo de familia originaria de Mali.

A ellos se suman otros casos de futbolistas franceses con ascendencia en distintos países. Por eso, la diversidad de Francia no pasa solamente por los nacidos fuera, sino por la mezcla de historias familiares que alimentan desde hace décadas al fútbol francés.

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