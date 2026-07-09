En qué estadio juegan Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

El estadio, ubicado en Boston, Massachusetts, albergará su último juego en esta Copa del Mundo. Y será uno de los que más emociones promete: Francia-Marruecos.

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá como escenario el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

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El cruce reedita una historia reciente de la Copa del Mundo. Ambas selecciones ya se enfrentaron en las semifinales de Qatar 2022, cuando Les Bleus ganaron 2-0 y cortaron el sueño africano. Cuatro años después, el equipo marroquí vuelve a encontrarse con la misma potencia, pero ahora con otra oportunidad: meterse nuevamente entre los cuatro mejores equipos del planeta.

El vencedor avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor de España vs. Bélgica, que se medirán el viernes 10 de julio.

Dónde juegan Francia vs. Marruecos

El cruce entre Francia y Marruecos se disputará en el Boston Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Gillette Stadium durante el Mundial 2026.

Ubicado en Foxborough, Massachusetts, a unos 45 kilómetros del centro de Boston, el reducto es la casa de los New England Patriots de la NFL (National Football League), y del New England Revolution de la MLS (Major League Soccer).

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ver también Francia vs. Marruecos: la Inteligencia Artificial predice el resultado exacto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

El Gillette Stadium fue inaugurado en 2002 y es uno de los recintos deportivos más importantes de Nueva Inglaterra. Aunque está asociado principalmente al fútbol americano, también tiene una larga relación con el deporte rey: recibió partidos internacionales, duelos de selecciones, encuentros de clubes europeos y competencias de Concacaf.

Para Francia-Marruecos, el escenario tendrá un peso especial. Será el último partido del Mundial 2026 en Boston y el único cruce de cuartos de final que reciba esta sede.

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Boston Stadium, una sede abierta y pensada para grandes eventos

El Boston Stadium se distingue por ser un recinto abierto, sin techo retráctil, con una estructura amplia y pensada para eventos de alta convocatoria. A diferencia de otros estadios más cerrados del Mundial 2026, su diseño deja más expuesto el factor climático y le da al partido una atmósfera clásica de gran evento al aire libre.

Una de sus características más reconocibles es la disposición de sus tribunas, con buena visibilidad desde distintos sectores y una configuración que permite adaptar el estadio tanto para fútbol americano como para partidos internacionales de fútbol. Para el Mundial, el campo fue acondicionado según los estándares de FIFA, con ajustes en dimensiones, superficie de juego, zonas técnicas y espacios operativos.

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El estadio también forma parte de Patriot Place, un complejo comercial y de entretenimiento que rodea al recinto con restaurantes, tiendas, hoteles y zonas de reunión para fanáticos. Eso convierte la experiencia de partido en algo más amplio que los 90 minutos: la previa y el movimiento de hinchas alrededor del estadio también forman parte del atractivo de la sede.

Durante la Copa del Mundo, el recinto debió ajustarse a exigencias específicas en materia de seguridad, hospitalidad, prensa, accesos, vestuarios, circulación de equipos y operación para grandes delegaciones. En una instancia como cuartos de final, esos detalles toman más importancia por la cantidad de medios, autoridades, patrocinadores y aficionados internacionales.

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Capacidad del Boston Stadium para el Mundial 2026

El Boston Stadium tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores para el Mundial 2026.

Para este partido, el ambiente promete ser muy especial. Francia suele movilizar público en cualquier Copa del Mundo, pero Marruecos también tiene una hinchada numerosa, ruidosa y con presencia importante en Estados Unidos y Europa. El recuerdo de Qatar 2022 puede hacer que el duelo se viva con un clima de revancha.

Los partidos del Mundial 2026 en el Boston Stadium

Haití 1-0 Escocia — Grupo C.

— Grupo C. Iraq 1-4 Noruega — Grupo I.

— Grupo I. Francia 3-1 Senegal — Grupo I.

— Grupo I. Inglaterra 0-0 Ghana — Grupo L.

— Grupo L. Escocia 0-1 Marruecos — Grupo C.

— Grupo C. Alemania 1-1 (3-4) Paraguay — 16avos de final.

— 16avos de final. Francia vs. Marruecos — Cuartos de final, 9 de julio.