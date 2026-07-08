Hasta la FIFA intervino: Fedefútbol expulsaría a Liberia de la Primera División y ya hay fecha para el repechaje

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol decretaría el descenso administrativo de los liberianos y ya planifica un repechaje con dos clubes de la Liga de Ascenso.

Este miércoles 8 de julio será un día clave para el fútbol costarricense. El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) definirá el porvenir de Municipal Liberia, que no cuenta con la licencia para competir en la Primera División en la temporada 2026-2027 y tenía tiempo hasta el lunes 6 para apelar la decisión del Comité de Licencias.

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La resolución se tomó debido a “graves faltas e inconsistencias en su información legal” por parte de la sociedad que hasta hace algunos días administraba la institución (lo hacía desde 2020): Horus Fútbol Club S.A.D. Y de forma posterior a la detención del ahora expresidente liberiano, Wilder Eusse, con un pedido de extradición a Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Según se dio a conocer en Teletica Deportes Radio, la situación con Liberia parece ser definitiva. Por lo tanto, no seguirá jugando en la máxima categoría y quedará un lugar vacante de cara al Torneo Apertura 2026, que deberá llenar otro equipo para llegar a los diez.

El fallo definitivo se conocerá en cuestión de horas. Incluso, Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Fedefútbol y presidente de la Liga de Ascenso, confirmó que para tomar la decisión tuvieron asesoría de la FIFA y de la Conmebol.

El repechaje para definir al reemplazante de Liberia tiene fecha

La forma de llenar la plaza que liberará Liberia será mediante un repechaje, que se jugaría a partido único el sábado 18 de julio y enfrentaría a Escorpiones de Belén con Jicaral. Todavía no hay sede definida. Así lo dio a conocer en la misma emisora el periodista Andrés González.

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Escorpiones viene de ser el subcampeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso y el mejor equipo en la tabla acumulada, con 63 puntos, superando incluso al bicampeón: Inter de San Carlos. Mientras que el cuadro jicaraleño quedó en el tercer escalón tras sumar 55 unidades.

“Conocemos al nuevo inquilino de la Primera División a ocho días de que arranque el campeonato nacional. Mi pregunta es: ¿Estará listo Escorpiones, estará listo Jicaral? La respuesta que me dieron es que estos equipos, a día de hoy, ya saben que se tienen que preparar para el repechaje y para arrancar en Primera División. Ellos están de acuerdo“, añadió González.

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En resumen

Fedefútbol, asesorada por FIFA y Conmebol, definirá este miércoles la expulsión de Liberia de la Primera División debido a graves faltas legales cometidas por la sociedad administradora Horus Fútbol Club S.A.D.

El detonante del conflicto administrativo fue la reciente detención y el pedido de extradición a Estados Unidos del expresidente liberiano, Wilder Eusse, por supuestos nexos con el narcotráfico.

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