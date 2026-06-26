España eliminó a Uruguay: contra quién y cuándo juega los 16avos de final del Mundial 2026

España venció a Uruguay, lo eliminó del Mundial 2026 y avanzó a los 16avos de final como líder del Grupo H.

España venció a Uruguay en el Estadio de Guadalajara y aseguró su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 como líder del Grupo H.

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El triunfo de la Furia también dejó eliminado al equipo de Marcelo Bielsa, que necesitaba sumar para seguir con vida en el torneo. Con este resultado, los dirigidos por Luis de la Fuente ya saben en qué llave jugarán la próxima ronda, aunque todavía deben esperar por la definición del Grupo J para conocer a su rival.

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¿Cuándo juega España los 16avos de final del Mundial 2026?

España jugará los 16avos de final del Mundial 2026 el jueves 2 de julio, desde la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 p.m. de Panamá). El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles.

El cruce será entre el ganador del Grupo H y el segundo del Grupo J. Por eso, España enfrentará al equipo que termine como escolta en la zona de Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

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Los dos posibles rivales de España

El rival de España saldrá del partido entre Austria y Argelia, que se jugará el sábado 27 de junio a las 8:00 p.m. de Centroamérica. Ese encuentro definirá al segundo clasificado del Grupo J y, por lo tanto, al próximo rival de la Selección Española en los 16avos de final.

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El otro partido del grupo será Jordania vs. Argentina, también el sábado 27 de junio a las 8:00 p.m. de Centroamérica. Argentina tiene encaminado el primer puesto, por lo que la atención de España estará especialmente puesta en lo que ocurra entre Austria y Argelia.