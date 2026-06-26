En qué estadio juegan Cabo Verde vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Cabo Verde quiere dar la sorpresa en el Mundial 2026 y eliminar a Arabia Saudita. Este es el escenario del partido.

Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un partido que puede definir una clasificación histórica o una eliminación dolorosa.

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El encuentro se jugará en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium, ubicado en Houston, Texas. Es una de las grandes sedes estadounidenses de la Copa y un estadio con características muy particulares para un partido de tanta presión.

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Cabo Verde llega tercero con 2 puntos, después de empatar contra España y Uruguay en su primera Copa del Mundo. Arabia Saudita, por su parte, suma 1 punto y necesita ganar para sostener sus opciones de avanzar a los 16avos de final.

Dónde juegan Cabo Verde vs. Arabia Saudita

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita se disputará en Houston, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos y una sede clave del tramo norteamericano del Mundial 2026.

El NRG Stadium está ubicado dentro del complejo NRG Park, una zona preparada para eventos deportivos, conciertos, ferias y espectáculos de gran escala.

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El recinto es la casa de los Houston Texans, franquicia de la NFL, y se transformó en una sede habitual para partidos internacionales, eventos de fútbol, finales universitarias, conciertos y competencias masivas.

Para Cabo Verde vs. Arabia Saudita, el estadio tendrá un partido con mucho en juego. No es el duelo más mediático del grupo, pero sí uno de los más sensibles ya que para alguno marcará el camino de vuelta a casa.

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Houston Stadium, una sede de calor, techo retráctil y muchos goles

El NRG Stadium fue inaugurado en 2002 y es recordado como uno de los primeros estadios de la NFL con techo retráctil. Esa característica es central para entender su funcionamiento durante el Mundial: Houston puede tener calor fuerte y humedad alta en junio, por lo que el recinto permite controlar mejor las condiciones del partido.

A diferencia de otros estadios completamente abiertos del torneo, el Houston Stadium puede ofrecer un entorno más protegido. Eso no elimina el desgaste, pero sí cambia la experiencia de los equipos y del público en una ciudad donde el clima puede pesar mucho.

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Otra característica del estadio es su escala. Es un recinto grande, moderno, con tribunas amplias y una estructura pensada para eventos de máxima convocatoria. Además, está dentro de una ciudad con enorme diversidad cultural y una fuerte comunidad futbolera, algo que puede darle un marco especial a partidos con selecciones de distintos continentes.

Houston también viene siendo una sede llamativa por la cantidad de goles que se vieron en sus primeros partidos del torneo. Ese dato alimenta la expectativa para un cruce en el que Cabo Verde y Arabia Saudita necesitan mirar el arco rival.

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Capacidad del Houston Stadium para el Mundial 2026

El Houston Stadium tiene una capacidad cercana a los 72.000 espectadores para el Mundial 2026, aunque el aforo puede variar según la configuración de FIFA, las zonas de prensa, seguridad, hospitalidad y operaciones.

Esa capacidad lo ubica entre los estadios grandes del torneo. Para un partido como Cabo Verde vs. Arabia Saudita, puede generar un ambiente particular: una selección debutante que está sorprendiendo al mundo contra un equipo saudí que llegó con más experiencia mundialista y todavía tiene vida.

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El techo retráctil también puede influir en el desarrollo del encuentro. Si el estadio se utiliza con condiciones más controladas, el ritmo puede sostenerse mejor y el partido puede volverse más intenso. Si la humedad se siente, el desgaste será un factor para dos equipos que necesitan correr riesgos.

Cabo Verde llega invicto y con la ilusión intacta. Arabia Saudita llega con urgencia. Por eso, el escenario puede convertirse en una cancha de alto voltaje: un empate puede dejar dudas y una victoria puede abrir la puerta a los 16avos de final.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Houston Stadium

El Houston Stadium recibe siete partidos en el Mundial 2026, incluidos cinco de fase de grupos y dos cruces de eliminación directa.

Los partidos programados en esta sede son:

Alemania 7-1 Curazao — Grupo E, 14 de junio.

— Grupo E, 14 de junio. Portugal 1-1 República Democrática del Congo — Grupo K, 17 de junio.

— Grupo K, 17 de junio. Países Bajos 5-1 Suecia — Grupo F, 20 de junio.

— Grupo F, 20 de junio. Portugal 5-0 Uzbekistán — Grupo K, 23 de junio.

— Grupo K, 23 de junio. Cabo Verde vs. Arabia Saudita — Grupo H, 26 de junio.

— Grupo H, 26 de junio. 16avos de final — 29 de junio.

— 29 de junio. Octavos de final — 4 de julio.

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Cabo Verde quiere transformar la sorpresa en clasificación

Cabo Verde ya hizo historia con solo llegar al Mundial, pero su participación no se quedó en lo simbólico.

El equipo de Bubista empató 0-0 ante España en el debut y luego igualó 2-2 contra Uruguay, dos resultados de enorme valor frente a selecciones con mucha más tradición. Con esos dos puntos, llega a la última fecha con una posibilidad real de avanzar.

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Una victoria lo dejaría con 5 puntos y la clasificación asegurada. Incluso el empate puede servirle en algunos escenarios, dependiendo de lo que ocurra entre España y Uruguay o en la tabla de los mejores terceros.

Arabia Saudita necesita ganar para seguir con vida

Arabia Saudita llega al cierre con menos margen.

El equipo asiático empató 1-1 ante Uruguay en su primer partido, pero luego sufrió una dura derrota 4-0 contra España. Ese resultado complicó su diferencia de gol y lo dejó último del Grupo H con apenas 1 punto.

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Contra Cabo Verde, no tiene demasiadas alternativas: necesita ganar. Un empate o una derrota lo dejaría eliminado. Por eso, Arabia Saudita deberá asumir más riesgos que en los partidos anteriores.

Datos de Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Partido: Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: H.

H. Fecha: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. Ciudad: Houston, Texas.

Houston, Texas. Estadio: NRG Stadium / Houston Stadium.

NRG Stadium / Houston Stadium. Capacidad: cerca de 72.000 espectadores.

cerca de 72.000 espectadores. Contexto: Cabo Verde llega invicto con 2 puntos; Arabia Saudita necesita ganar.