Paraguay eliminó a Alemania: contra quién, cuándo y dónde juega los octavos de final del Mundial 2026

Paraguay se clasificó a los octavos de final tras vencer a Alemania por penales y ya es el tercer clasificado a esta instancia.

Paraguay hizo historia y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar a Alemania. Después de un partido muy parejo y marcado por la tensión que finalizó 1-1 en el marcador, todo se definió en la tanda de penaltis, donde la Albirroja fue mejor gracias a la gran actuación de Orlando Gill.

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Los dirigidos por Gustavo Alfaro comenzaron arriba en el marcador gracias al gol de Julio Enciso de cabeza sobre el final de la primera parte. Sin embargo, en la segunda etapa apareció Kai Havertz para poner el 1-1 definitivo que no se volvería a romper.

En los penales, la ventaja fue 4-3 en favor de Paraguay, que vuelven a clasificar a los octavos de final de un Mundial después de 16 años. En Sudáfrica 2010, jugaron esta instancia y hasta alcanzaron la ronda de los cuartos de final.

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¿Contra quién juega Paraguay los octavos de final del Mundial 2026?

Ahora, el combinado guaraní tendrá que enfrentarse en octavos de final contra el que resulte ganador del partido entre Francia y Suecia. Este encuentro se jugará este martes 30 de junio.

Paraguay volverá a jugar en esta Copa del Mundo el próximo sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El juego está programado para las 5:00 p.m. de hora local. En Centroamérica, comenzará a las 3:00 p.m.

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Así está el cuadro de octavos de final hasta el momento