La IA predice España vs. Cabo Verde: resultado exacto, goleadores y el ganador del partido en el Mundial 2026

La Roja llega al encuentro con la obligación de sacar un triunfo que confirme por qué es una de las favoritas a quedarse con la Copa del Mundo.

España debuta este lunes 15 de junio en el Mundial de 2026 y lo hará ante Cabo Verde en el estadio de Atlanta. Un partido que coloca a “La Roja” en el papel como una gran favorita para debutar con triunfo.

Los dirigidos por Luis de la Fuente mantienen la base de su equipo que fue campeón en la Euro 2024 con una mezcla de juventud y experiencia encabezada por Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo y Nico Williams. Yamal y Williams recibieron grandes noticias al reincorporarse a los entrenamientos.

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Mientras tanto, Cabo Verde llega con la ilusión de su primera participación mundialista. El conjunto dirigido por Bubista ha crecido durante los últimos años gracias a su organización táctica, intensidad defensiva y capacidad para competir contra selecciones superiores. Entre sus figuras destacan Rocha Livramento y Vozinha.

El resultado que predice ChatGPT

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Ante ese escenario, la inteligencia artificial coloca a España como un amplio dominante del partido, aunque destaca que los primeros 25-30 minutos podría ser igualados, más de los que muchos creen.

Sin embargo, la preparación física de España se impondrá a los africanos y “La Roja” terminará ganando cómodamente 3-0 con anotaciones de Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Dani Olmo.

El modelo señala que el resultado será por la dificultad que tendrá Cabo Verde en contener los ataques por los costados de España que romperá líneas, aprovechando la precisión de sus mediocampistas.

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Las probabilidades, según la IA

ChatGPT estima que España tendrá el control absoluto del partido, con un 65-70 por ciento de posesión de balón que le permitirá tener suficientes ocasiones para ganar por esa amplia diferencia de goles.

La tecnología indica que la probabilidad de victoria de España es de un 82 por ciento, un empate es probable en un 13 por ciento y solo un cinco por ciento de probabilidad de un triunfo de Cabo Verde.