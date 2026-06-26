Cabo Verde clasificó a 16avos y ya tiene rival: contra quién y dónde juega su próximo partido del Mundial 2026

Cabo Verde cumplió ante Arabia Saudita y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 como segundo del Grupo H. Ahora, la selección africana tendrá un desafío histórico en la próxima ronda.

Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026. La selección africana cumplió ante Arabia Saudita en el cierre del Grupo H y consiguió la clasificación a los 16avos de final como segunda de la zona, por detrás de España.

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El equipo caboverdiano logró meterse en la siguiente ronda en un grupo muy exigente, en el que también quedaron Uruguay y Arabia Saudita. Con este resultado, Cabo Verde aseguró su lugar entre los 32 mejores del torneo y ya conoce a su próximo rival.

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¿Contra quién juega Cabo Verde en los 16avos de final?

Cabo Verde jugará contra Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026. El cruce quedó definido porque los caboverdianos terminaron segundos en el Grupo H, mientras que la Albiceleste aseguró el primer puesto del Grupo J.

Los vigentes campeones del mundo esperan por Cabo Verde (Getty Images).

De esta manera, Cabo Verde tendrá uno de los desafíos más importantes de su historia: enfrentar al vigente campeón del mundo en una instancia de eliminación directa. Para Argentina, será el inicio de la fase decisiva; para los Tiburones Azules, una oportunidad histórica de dar otro golpe en el torneo.

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¿Dónde y cuándo juega Cabo Verde vs. Argentina?

El partido entre Argentina y Cabo Verde se jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. El encuentro está programado para las 4:00 p.m. de Centroamérica (5:00 p.m. de Panamá).

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El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final del Mundial 2026. Cabo Verde llega con la ilusión de seguir haciendo historia, mientras que Argentina aparece como uno de los grandes candidatos al título.