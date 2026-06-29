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¿Por qué no juega Sofyan Amrabat en Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Amrabat no fue elegido por el entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, para el duelo de 16avos de final.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El ex Manchester United no salirá de titular.
© Getty ImagesEl ex Manchester United no salirá de titular.

Este lunes 29 de junio, Marruecos hace su presentación nuevamente en una ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo. Después de una actuación inolvidable en Qatar 2022, en este Mundial 2026 está en los 16avos de final tras finalizar invicto de su grupo.

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El combinado marroquí enfrentará a otro invicto como lo es Países Bajos, que clasificó como primero y se perfila como uno de los grandes candidatos a llegar lejos en esta edición.

Para este duelo que marcará el futuro de cada seleccionado, no estará en el equipo titular Sofyan Amrabat, uno de los mejores jugadores que tuvo Marruecos en el Mundial 2022 y que en la competencia actual apenas sumó 90 minutos ante Haití.

Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones de los 16avos de final del Mundial 2026

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Mohamed Ouahbi tomó la decisión de dejarlo en el banco de suplentes, tal como lo hizo en las dos primeras jornadas ante Brasil y Escocia. El puesto le corresponde a Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años que es seguido de cerca por varios equipos de la Premier League.

Amrabat tendrá un duelo especial, ya que su corazón estará dividido. El mediocampista del Fenerbahce nació justamente en Países Bajos, en el pueblo de Huizen. El ex United tomó la nacionalidad marroquí por parte de sus padres.

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El 11 de Marruecos para enfrentar a Países Bajos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouadd, Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz. DT: Mohamed Ouahbi.

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