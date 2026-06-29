Brasil eliminó a Japón: contra quién, cuándo y dónde juega los 8vos de final del Mundial 2026

Brasil superó a Japón por 2-1 en Houston y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

Brasil sigue con vida en el Mundial 2026. En un partido de eliminación directa disputado en el Houston Stadium, el equipo de Carlo Ancelotti derrotó 2-1 a Japón y sacó boleto a los 8vos de final.

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La Verdeamarela llegaba al cruce de 16avos de final después de terminar invicto en la fase de grupos y tenía enfrente a un rival de peso, pero logró resolver la serie y mantenerse en carrera.

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¿Contra quién juega Brasil en los 8vos de final?

El rival de Brasil en los octavos de final será el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, que se enfrentarán en Dallas por los 16avos de final el martes 30 de junio.

Brasil podría enfrentar a la Noruega de Erling Haaland (Getty Images).

Si avanza Costa de Marfil, Brasil se medirá ante los Elefantes. Si el que gana es Noruega, el próximo desafío será ante el equipo vikingo, que cuenta con una de las figuras más importantes del torneo: Erling Haaland.

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¿Cuándo y dónde juega Brasil los 8vos de final?

El partido de octavos de final de Brasil se jugará el domingo 5 de julio en el New York New Jersey Stadium (o MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá.

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El MetLife Stadium puede albergar más de 82 mil espectadores (Getty Images).

El ganador de este cruce de octavos avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave que incluye al ganador de México vs. Ecuador y al ganador de Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

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Por ahora, Brasil ya cumplió el primer objetivo de la fase eliminatoria: sobrevivir al cruce ante los nipones. El siguiente desafío será sostener ese impulso en Nueva Jersey y buscar otro paso grande en el Mundial 2026.