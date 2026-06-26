¿Quién es el árbitro de Cabo Verde vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de François Letexier

El partido decisivo ya tiene su silbante asegura. El partido es bravo, pero FIFA le ha dado toda la confianza.

François Letexier será el árbitro principal del partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita, por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se jugará este viernes 26 de junio en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium.

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La designación pone a un árbitro francés de fuerte recorrido europeo al frente de un partido con mucha tensión clasificatoria. Cabo Verde llega con la oportunidad de hacer historia en su debut mundialista, mientras que Arabia Saudita necesita ganar para no despedirse en la fase de grupos.

Quién es François Letexier, árbitro de Cabo Verde vs. Arabia Saudita

François Letexier es un árbitro francés nacido el hace 37 años en Bédée, Francia. Internacional FIFA desde 2017, forma parte del grupo de árbitros de mayor proyección dentro del fútbol europeo.

Su carrera creció de manera muy rápida. Dirigió en la Ligue 1, en competiciones UEFA, en partidos internacionales y en instancias de alta exposición. En los últimos años se consolidó como uno de los árbitros franceses más importantes junto con Clément Turpin.

Para Cabo Verde vs. Arabia Saudita, Letexier llega con un perfil ideal para un partido de ritmo cambiante: suele estar acostumbrado a duelos intensos, a equipos que presionan alto y a escenarios donde una decisión puede tener impacto directo en la clasificación.

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Antecedentes internacionales de François Letexier

François Letexier tiene antecedentes importantes en el fútbol europeo e internacional.

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Dirigió partidos de Champions League, Europa League, torneos de selecciones y competencias FIFA. Uno de sus hitos más relevantes fue haber arbitrado la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra, una designación que confirmó su lugar entre los jueces más valorados de UEFA.

También tuvo participación en competiciones de clubes de alto nivel y fue parte de la elite arbitral europea en partidos de fuerte presión mediática.

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En el Mundial 2026, Letexier ya tuvo actividad antes de ser designado para Cabo Verde vs. Arabia Saudita. El francés dirigió Costa de Marfil vs. Ecuador, por el Grupo E, luego de reemplazar a Michael Oliver, quien había sido nombrado originalmente pero quedó fuera por una lesión menor.

De esta manera, el cruce entre Cabo Verde y Arabia Saudita será su segundo partido como árbitro principal en esta Copa. Además, el torneo marca su primer Mundial como juez central, después de consolidarse en Europa con designaciones de alto perfil como la mencionada final de la Eurocopa 2024.

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Cuerpo arbitral de Cabo Verde vs. Arabia Saudita

El equipo arbitral de Cabo Verde vs. Arabia Saudita tendrá conducción francesa y apoyo africano en las funciones complementarias.

Árbitro principal: François Letexier (Francia)

François Letexier (Francia) Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)

Cyril Mugnier (Francia) Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)

Mehdi Rahmouni (Francia) Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Abongile Tom (Sudáfrica) Quinto árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)