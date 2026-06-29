Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde contra Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026

El ganador de este partido enfrentará en octavos a Canadá, que eliminó a Sudáfrica en el primer cruce de 16avos.

Países Bajos enfrenta este lunes a Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que puede ser uno de los más fuertes de esta primera ronda eliminatoria.

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El equipo neerlandés llega después de terminar primero en el Grupo F, con 7 puntos. Empató 2-2 contra Japón, goleó 5-1 a Suecia y venció 3-1 a Túnez.

Marruecos, por su parte, fue segundo del Grupo C. Empató 1-1 contra Brasil, le ganó 1-0 a Escocia y cerró con un triunfo 4-2 ante Haití. Ahora los dos se cruzan en Monterrey, en un partido sin margen de error.

Qué pasa si Países Bajos le gana a Marruecos

Si Países Bajos le gana a Marruecos, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitirá seguir en carrera y confirmar su buen momento después de ganar el Grupo F. Además, dejaría afuera a una selección marroquí que llegó con 7 puntos y con el antecedente reciente de haber sido semifinalista en Qatar 2022.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Marruecos y cuántos puestos lo separan de Países Bajos en el Mundial 2026

El ganador de este partido enfrentará en octavos a Canadá, que eliminó a Sudáfrica en el primer cruce de 16avos. Por eso, superar a Marruecos no solo significa avanzar: también abre la puerta a un partido muy atractivo ante uno de los anfitriones del Mundial.

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Para Países Bajos, ganar sería sostener su condición de candidato. Después de una fase de grupos sólida, el equipo de Ronald Koeman necesita trasladar ese rendimiento a los cruces.

Qué pasa si Países Bajos empata contra Marruecos

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Países Bajos y Marruecos igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede ser delicado para los neerlandeses. Aunque llegan como líderes de grupo, Marruecos es un rival acostumbrado a competir en partidos cerrados y a sostener la tensión durante largos tramos.

Cuanto más se alargue el partido, más peso puede tener la presión. Países Bajos buscará resolver antes; Marruecos, en cambio, puede sentirse cómodo si logra llevar el cruce a una zona más emocional.

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Qué pasa si Países Bajos pierde contra Marruecos

Si Países Bajos pierde contra Marruecos, quedará eliminado del Mundial 2026.

Sería un golpe duro para una selección que ganó su grupo y que venía mostrando señales positivas. La derrota significaría despedirse en la primera instancia de eliminación directa, sin poder transformar su buen arranque en una campaña profunda.

Para Marruecos, en cambio, sería otra victoria de enorme valor. Después de su histórica semifinal en 2022, eliminar a Países Bajos en 2026 reforzaría su lugar entre las selecciones más competitivas del mundo.

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En resumen