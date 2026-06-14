¿Por qué no juega Lamine Yamal en el debut de España vs. Cabo Verde en el Mundial 2026?

Luis De La Fuente confirmó la información en conferencia de prensa previa al debut de España ante Cabo Verde.

Este lunes 15 de junio será el turno de una de las selecciones favoritas a quedarse con la Copa del Mundo 2026. España abre el día 5 de competencia con la primera fecha del Grupo H frente a Cabo Verde, una de las debutantes en esta edición.

En el primer encuentro, la Selección de España no contará desde el arranque con varias de sus figuras en la ofensiva. Entre las ausencias más destacadas aparece Lamine Yamal, figura del Barcelona y que está llamado a ser uno de los mejores jugadores del certamen.

El entrenador de la Roja, Luis De La Fuente, habló este domingo en la conferencia de prensa previa al debut de sus dirigidos y confirmó que el 19 de España no será titular en el encuentro que se llevará a cabo en el Atlanta Stadium.

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“La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo”, declaró el DT.

¿Qué le pasó a Lamine Yamal?

Cabe recordar que Lamine Yamal sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado 22 de abril en un partido de LaLiga contra Celta de Vigo. Por este motivo, la joya blaugrana llegó con lo justo a esta Copa del Mundo.

Luis De La Fuente no lo quiere arriesgar de entrada, por lo que decidió que no sea titular en el debut de España. Volvería a jugar desde el arranque en la segunda jornada contra Arabia Saudita el próximo domingo 21 de junio.

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